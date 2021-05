Tänak Portugali ralli eel: peame sõitma paremini kui Horvaatias

"Meie eesmärk on pärast keerulist nädalavahetust Horvaatias tagasi vormi jõuda," kommenteeris Tänak Hyundai pressiteates. "Portugalis on tavaliselt pehmed ja liivased teed, võib teisel läbimisel päris raskeks minna, sest kruus on iga auto läbimise järel aina häiritum."

Hyundai tiimipealik Andrea Adamo ütles, et tiimi eesmärk on näidata, et nad on tootjate arvestuses tegelikult võimsamad, kui sel hooajal seni. "Me ei taha olla lihtsalt konkurentsis, vaid tahame demonstreerida oma tiitlikavatsusi," ütles Adamo.

"See on ralli, kus meil on eelnevalt edu olnud, aga see ei loe enam midagi. Peame ära tegema ja ma olen enesekindel, et meie tiim ja juhid teevad täpselt seda," lisas tiimipealik.

Hyundaid esindavad Portugalis lisaks Tänakule belglane Thierry Neuville ja hispaanlane Dani Sordo. Neuville on hooajatabelis Sebastien Ogier'i (Toyota; 61 punkti) järel teine (53 punkti), Tänak neljas (40 punkti) ja Sordo pärast ühte esitust kümnes (11 punkti).

"Portugali ralli on alati kalendri üks tipphetkedest olnud," ütles Neuville. "See tuleb pikk ja väljakutsuv ralli. On palju kilomeetreid sõita ja lõpuks selgub ainult üks võitja, seega peame olema oma parimas vormis, kui paneme end konkurentsi."

Portugali ralli toimub 21.-23. mail.