Hooaja parimad ülisuurslaalomisõitjad selgusid udu tõttu viimase võistluseta

Kriechmayr pälvis väikese kristallgloobuse 401 punktiga, võites tänavu kaks ülisuurslaalomi MK-etappi. Esimene neist toimus Austrias Kitzbühelis ja teine Saksamaal Garmisch-Partenkirchenis. Mäletatavasti krooniti Kriechmayr Itaalias Cortina d'Ampezzos ka ülisuurslaalomis maailmameistriks. Lisaks sai ta kuldmedali kaela kiirlaskumises. Viimati võitis austerlane ülisuurslaalomis väikese kristallgloobuse 2008. aastal, kui selle pälvis Hannes Reichelt.

40-aastase endise maailmameistri Reichelti jaoks jäi tänavune hooaeg aga viimaseks. Vaatamata udule otsustas austerlane finišijoone siiski ületada. Ta tegi seda stiilselt punases pluusis, musta jakis ja lühikestes pükstes.

Hannes Reichelt Autor/allikas: SCANPIX/AFP

MK-sarjas ülisuurslaalomi arvestuses pälvis teise koha šveitslane Marco Odermatt (318 punkti) ja kolmanda võitja kaasmaalane Matthias Mayer (276).

Leinzerheides jäeti ühtlasi ära ka naiste ülisuurslaalomisõit. Siinjuures ei pidanud kohalikud aga pettuma, sest nende rahvuskangelane Lara Gut-Behrami oli väikese kristallgloobuse juba omale kindlustanud, kogudes hooaja jooksul 525 punkti. Šveitslanna jättis teiseks itaallanna Federica Brignone'i (323) ja kolmandaks kaasmaalanna Corinne Suteri (310).

Lara Gut-Behrami Autor/allikas: SCANPIX/www.imago-images.de

Kuna viimasel MK-etapil jäetakse võistluseid järjest ära, siis sammuvad prantslane Alexis Pinturault ja slovakitar Petra Vlhova jõuliselt lähemale maailma karika sarja üldvõidule. Vlhova edu Gut-Behrami ees on 96 punkti ning Pinturaulti edu Odermatti ees 31 silma. Leinzerheides peaksid toimuma veel suurslaalomi ja slaalomi võistlus.