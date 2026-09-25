Henn avamängu eel: kui ainult kaitsma läheme, tuleb meil pikk õhtu

Öö vastu reedet Reykjavikis maandunud Eesti koondis tegi täna Laugardalsvölluril mängueelse treeningu ja pidas plaane, kuidas selle tsükli esimest Rahvuste liiga kohtumist võõrsil hästi alustada. See nõuab ka endalt initsiatiivi haaramist, tõdes peatreener Jürgen Henn.

"Tuleb tunda ära momendid, kuidas Island pressib – et olla õigel hetkel sirgjooneline, aga ka õigel hetkel kannatlik. Nad tahavad kindlasti domineerida, aga kui me palli ise ei valda, läheb meil raskeks. Kui ainult kaitsma läheme, tuleb meil pikk õhtu," rääkis Henn mängueelsel pressikonverentsil.

Viimased kaks maavõistlusmängu Islandiga kolm ja seitse aastat tagasi jäid viiki. Henn avaldas lootust, et laupäeval õnnestub üles leida ka Islandi nõrkused, sest tugevusi on neil omajagu.

"Neil on väga selge oma mängujoonis või stiil, kuidas nad mängida tahavad – seda on näha nii liigas kui ka koondises. Füüsiline, intensiivne, duellides jõuline. Nad ei anna 90 minuti jooksul järele, selle tõttu nad ongi raske tiim, keda murda," ütles Henn.

Eesti koondise mängust Islandiga teevad laupäeval algusega 18.50 otseülekande ETV2 ja ERR-i spordiportaal.