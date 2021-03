Vlhova astus slaalomi esikohaga sammu lähemale MK-sarja üldvõidu suunas

Vlhova võiduajaks oli kahe sõidu kokkuvõttes 1.45,16, millega ta edestas teiseks tulnud austerlannat Katharina Liensbergerit 0,20 sekundiga. Kolmanda koha pälvis ameeriklanna Mikaela Shiffrin, kes kaotas võitjale 0,64 sekundiga.

Tänavu on Vlhova võidutsenud neljas slaalomisõidus, kuid väikese kristallgloobuse teenimine on võimalik veel nii Liensbergeril kui Shiffrinil. Hetkel hoiab MK-sarja slaalomi pingereas esikohta 580 punktiga Vlhova, Shiffrin on 495 silmaga teine ja Liensberger 490-ga kolmas.

Võit oli Vlhova jaoks oluline kindlustamaks ka tänavust MK-sarja üldvõitu. Hetkel juhib ta 1320 punktiga, edestades šveitslannat Lara Gut-Behrami 64 silmaga. Kolmandat positsiooni hoiab Michelle Gisin (1005 punkti).

Laupäeval sõidetakse Ares järjekordne slaalom ning peale seda jääb veel üks MK-etapp Šveitsis Lenzerheides.