U-21 jalgpallikoondis jäi valikmängus Fääri saartele alla

Pärast väravateta möödunud avapoolaega asus Fääri saarte meeskond 54. minutil Aron Benjaminseni tabamusest juhtima ja tosin minutit hiljem kasvatas sama mees eduseisu kaheväravaliseks. Eesti auvärava eest hoolitses 80. minutil penalti realiseerinud Tristan Pajo.

Eesti ei ole kaheksa mänguga võiduarvet avanud. Ainsad kaks punkti teeniti tabelisse viigimängudes Luksemburgi (2:2) ja Islandiga (1:1).

Järgmisel teisipäeval võõrustab Eesti U-21 koondis Pärnu Rannastaadionil Prantsusmaa eakaaslasi, kellele kaotati möödunud aasta oktoobris võõrsil 1:6. EM-valikturniir lõpetatakse 6. oktoobril võõrsilmänguga Luksemburgi vastu.