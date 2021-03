Kvalifikatsioonis parima tulemuse teinud norralane jääb MM-finaalist kõrvale

Mehed võistlesid kvalifikatsioonis kahes grupis. Esimeses grupis oli parim 95,25 punkti teeninud rootslane Oliwer Magnusson, teises grupis võistelnud kahekordne Big Airi X-Mängude võitja Ruud teenis kohtunikelt 96 punkti.

Vahetult pärast kvalifikatsiooni lõppu aga teatas Norra tiim, et 20-aastane Ruud ei saa teisipäevases finaalis võistelda, kuna peab kodumaale lendama. Nimelt on Ruudi isa tervis väga kehv ja noormees soovib koos ülejäänud perega isa kõrval olla. "Birki isa on suvest alates vähiga võidelnud. Pärast Big Airi kvalifikatsiooni võitmist sai Birk sõnumi, et isa tervis on halvemaks läinud," teatas Norra koondis sotsiaalmeedias. "Seetõttu lendab Birk kohe koju, et sel raskel ajal perega olla. Sport on lihtsalt sport, tema jaoks on perekond alati esikohal."

Kvalifikatsioonist pääses finaali 12 meest ja Ruudile läheb kirja 12. koht.

Naiste seas oli kvalifikatsioonis võistlemas 25 sportlast ja neist finaali pääses kaheksa. Parima tulemuse tegi tiitlikaitsja, prantslanna Tess Ledeux, kelle sooritust hinnati 95 punktiga. Kuuendana pääses finaali Aspenis juba nii pargi- kui rennisõidus MM-kulla võitnud Eileen Gu.