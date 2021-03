Aigro tuli Eesti meistriks, Maltsev edestas Ilvest

Käesoleva talve Eesti parim suusahüppaja Artti Aigro pani oma taseme ja tippseltskonnas hangitud kogemused kodustel meistrivõistlustel maksma. Pikast hooajast hoolimata on jalg endisel terav.

Esimeses voorus hüppas Aigro Tehvandi mäel 101 meetri kaugusele, mis on meeter vähem kui tema enda käes olev mäerekord. Teises voorus läks kirja 96 meetrit. Edu hõbedamehe Kevin Maltsevi ees oli lõpuks üheksa punkti.

"Tänased hüpped olid üsna stabiilsed," ütles Aigro ETV-le. "Kõikumist ei olnud ja kehas on selline värskus, mis laseb hüppemäel vabalt enda sooritust teha. Pinget oli tegelikult koduvõistlusel päris palju, aga see oli äkki isegi niiöelda pluss."

Täna 96,5 ja 95 meetri pikkused õhulennud pakkunud Kevin Maltsev pidas teise koha eest duelli kahevõistleja Kristjan Ilvesega. Maltsevil õnnestus spetsiaalhüppajate au hoida ja Ilvest seitsme punktiga edestada. Neljanda koha sai Martti Nõmme.

Maltsev: "Täitsa võis rahule jääda, sellepärast et ei olnud suuri muutusi mäe peal endal – kõik hüpped tulid enam-vähem ühte moodi. Sihuke keskpärane. Ei olnud hea, ei olnud halb. Üldpildis võib siis rahule jääda."

Nii Aigro kui ka Maltsev valmistuvad nüüd märtsi lõpus Planica lennumäel toimuvaks MK-etapiks. Selleks hooajaks koos sloveenist treeneri Vasja Bajciga valmistunud Maltsev ei suutnud treeningutel tehtud sooritusi võistlustele üle kanda. MM-il, kus kuni suure mäe kvalifikatsioonini ka Bajc abiks oli, kummalgi võistlusel kvalifikatsioonist läbi murda ei õnnestunud. Kuidas hooaega hinnata?

"Ta on mulle pigem sihuke keeruline olnud," tunnistas Maltsev. "Kuna selg on poolvigane, annab pidevalt tunda, siis sellepärast olen ka mingil määral tõmmanud endal jõusaalitrenne vähemaks. Olen enam-vähem ainult hüppamist teinud. Mingid jõu-pooled ja maa peal hüppamised on soiku jäänud."

Naiste suusahüpetes tegi Eesti meistrivõistlustel ainsana kaasa Annemarii Bendi. Kahevõistleja Bendi polnudki käesoleval hooajal siiani võistelnud. Terviseprobleemide tõttu jääb aasta sisuliselt vahele.

"Novembris täpselt enne lumelaagrit ma sain teada, et ma olen haige. On kehas põletik. Ja pidi leppima selle olukorraga," lausus Bendi.

"Selles mõttes oli väga raske, sest see pidi tulema minu kõige parem hooaeg, minu kõige tähtsam hooaeg. Kuna olid ju täiskasvanute maailmameistrivõistlused. Aga nüüdseks ma olen leppinud sellega, juba palju tervem ja uued sihid järgmiseks hooajaks."

Meeskondlikes suusahüpetes tuli Eesti meistriks Elva Suusaklubi.