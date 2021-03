Vlhova võttis koduradadel Shiffrinilt revanši

Laupäeval slaalomis Mikaela Shiffrinile alla jäänud Vlhova kaotas ameeriklanna ka avalaskumise järel, olles 16 sajandiku jagu aeglasem.

Teisel laskumisel oli kiireim Uus-Meremaa mäesuusataja Alice Robinson, Vlhova näitas kolmandat ja Shiffrin alles 11. aega, seega sai kokkuvõttes esikoha Vlhova, edestades Robinsoni 16 ja kolmanda kohaga leppima pidanud Shiffrinit 37 sajandikuga.

MK-sarja üldarvestuses vähendas Vlhova vahet üldliidri Lara Gut-Behramiga 36 punktile – Jasnas üheksanda kohaga piirdunud šveitslannal on 1256 ja Vlhoval 1220 punkti.

Suurslaalomi arvestuses kindlustas aga väikese kristallgloobuse võidu itaallanna Marta Bassino, kes on senise seitsme võistlusega kogunud 510 punkti. Teisel kohal on prantslanna Tessa Worley, kes kaotab Bassinole 148 punktiga ning kuna jäänud on veel vaid üks suurslaalom, ei ole tal võimalik Bassinot püüda.

Naistel on hooaja lõpuni jäänud veel kaks etappi – tuleval nädalavahetusel on Rootsis Ares kavas kaks slaalomit, hooaeg lõppeb Šveitsis Lenzerheides, kus võisteldakse kiirlaskumises, ülisuurslaalomis, suurslaalomis ja slaalomis.