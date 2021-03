Norra suusaliit võttis Kläbo palvel kaebuse tagasi

Oberstdorfi maailmameistrivõistluste meeste 50 km klassikatehnikasõidu lõpus võitlesid esikoha pärast Kläbo ja Bolšunuv. Omavahel puututi kokku, Bolšunovi suusakepp läks katki ja esimesena lõpetanud Kläbo diskvalifitseeriti.

Finišisirgele tuli esimesena Bolšunov, kes valis kõige kaugema suusaraja. Kläbo üritas venelasest väljaspoolt mööduda, kuid Bolšunov lähenes talle ja selle tagajärjel murdus venelase suusakepp.

Võistluse žürii leidis, et juhtunus jäi süüdi Kläbo, mis tähendas kuldmedalit teisele norralasele Emil Iversenile, kes suutis pooliku suusakepiga Bolšunovist finišisirgel mööduda.

Norralased aga olukorraga rahule ei jäänud ja esitasid FIS-ile teisipäeval apellatsiooni, mis aga nüüd Kläbo palvel tagasi võeti.

"Ma leian, et protsessiga jätkata pole õige," kommenteeris Kläbo NRK-le. "Tahan mõelda positiivselt ja jätta juhtunu minevikku. Ma ei taha, et minust mõeldaks kui pirtsutajast. Jään aga enda arvamuse juurde, et ma ei teinud midagi valesti ega takistanud teisi."

"Tahan, et [maailmameistriks kerkinud] Emil Iversen saaks nüüd oma teenitud au ja kuulsuse. Ta on mulle hea sõber ja ta väärib kiitust," lisas Kläbo. "Samuti ootan Aleksandr Bolšunoviga taaskohtumist. Tahan teda õnnitleda. Saame veel pikalt koos võistlema ning oleks hea, kui saaksime edaspidi hästi läbi."