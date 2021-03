Diskvalifitseeritud Kläbo: minus on palju pettumust ja viha

Finišisirgele keeras esimesena venelane Aleksandr Bolšunov, Kläbo kohe tema kõrval ja mõlemad tahtsid äärmist rada, mistõttu oli nende vahel väike kontakt ja Bolšunov murdis suusakepi, mistõttu möödus temast ka norralane Emil Iversen.

Pärast finišit hakkas võistluste žürii intsidenti uurima ja seejärel teatasid venelased, et esitavad protesti. Nii venelased kui norralased käisid žüriile selgitusi jagamas ja pärast mitmekümneminutilist arutelu leidsid kohtunikud, et Kläbo tuleb venelase takistamise eest diskvalifitseerida. Norra küll esitas protesti ja žürii vaatas veelkord juhtunu üle, aga otsust enam ei muudetud, Kläbo diskvalifitseeriti ja maailmameistriks tõusis tema koondisekaaslane Iversen.

"See on mu karjääri raskeim päev. Tundsin end tugevana ja kontrollisin sõitu. Te näete ise, mis juhtus ja saate ise hinnanguid anda," kirjutas žürii otsuse järel staadionilt minema sammunud Kläbo Instagramis. "Pean aus olema, minus on selle võistluse pärast palju pettumust ja viha. Olen seda võistlust kaua oodanud, see oli minu hooaja peamine eesmärk. Ma pole kunagi varem tundnud, et olen võistluseks nii hästi valmistunud, ambitsioon oli kõrge. Kõigepealt ütles [rahvusvaheline suusaliit] FIS mulle, et mina olen võitja ja juhtunut käsitletakse võistlusolukorrana, aga siis nad muutsid meelt ja otsustasid mind diskvalifitseerida."

"Nagu võite arvata, oli see suur pettumus. Pean hoolega sõnu valima, et selgitada, mida ma praegu tunnen. Aga ma olen väga pettunud selles, kuidas FIS olukorraga tegeles ja kuidas žürii lõpuks otsustas," jätkas ta. "Praegu tundub kõik tume, aga ma tulen tagasi. Vajan lihtsalt veidi aega."