Eestlasest FIS-i ametnik dramaatilisest intsidendist: Bolšunovil oli õigus

Finišisirgele keeras esimesena venelane Aleksandr Bolšunov, Kläbo kohe tema kõrval ja mõlemad tahtsid äärmist rada, mistõttu oli nende vahel väike kontakt ja Bolšunov murdis suusakepi. Seetõttu möödus temast ka norralane Emil Iversen. Žürii otsustas mitmekümneminutilise arutelu järel Kläbo diskvalifitseerida.

"Seal, kus ruumi ei ole, sinna ei saa minna," rääkis Vikerraadiole Rahvusvahelise suusaliidu FIS-i tehniline delegaat Robert Peets. "Bolšunovil, kes tuli laskumiselt esimesena, oli reeglite järgi õigus esimesena valida oma sõidutrajektoor, mida ta ka tegi. Minu hinnangul sõitis ta ideaaltrajektooris. Kläbo on taganttulijana kohustatud tagama, et tema möödumine teisest sportlasest toimub nii, et teist sportlast ei segata. Seekord see kahjuks ei õnnestunud."

"Kõik sellised olukorrad on alati väga tõlgendatavad, eks iga osapool näeb seda oma värvi prillidega," möönas Peets. "Žürii peab otsuse langetama, žürii eesmärk on tagada, et võistlustulemused oleksid ausad ja kõigil sportlastel oleks võimalus võrdsetel tingimustel finišisse jõuda. Kui on selline rikkumine, ei saagi žürii otsust langetada ilma sportlaseid ära kuulamata."

"Reeglid saavad alati olla selgemad, aga arvan, et ükski reegel ei lahenda ühtegi sellist juhtumit. Ajalugu on näidanud, et iga reegliga, millega lahendatakse mingit probleemi, tekitatakse uus probleem asemele. See on nagu liiklusummikute lahendamine teedeehitusega - ristmiku valmimisel viiakse liiklusummik lihtsalt teise kohta," lõpetas eestlane.