Norra kaebas Kläbo diskvalifitseerimise edasi

Oberstdorfi maailmameistrivõistluste meeste 50 km klassikatehnikasõidu lõpus võitlesid esikoha pärast Kläbo ja Bolšunuv. Omavahel puututi kokku, Bolšunovi suusakepp läks katki ja esimesena lõpetanud Kläbo diskvalifitseeriti.

Finišisirgele tuli esimesena Bolšunov, kes valis kõige kaugema suusaraja. Kläbo üritas venelasest väljaspoolt mööduda, kuid Bolšunov lähenes talle ja selle tagajärjel murdus venelase suusakepp.

Võistluse žürii leidis, et juhtunus jäi süüdi Kläbo, mis tähendas kuldmedalit teisele norralasele Emil Iversenile, kes suutis pooliku suusakepiga Bolšunovist finišisirgel mööduda.

Norralased aga olukorraga rahule ei jäänud ja esitasid FIS-ile määratud ajaks apellatsiooni. "Me ei nõustu diskvalifitseerimisega absoluutselt, sest me ei näe, et ta oleks teinud midagi taunitavat," kommenteeris Norra suusaliidu murdmaajuht Espen Bjervig Norra avaõiguslikule ringhäälingule NRK-le.

"Kaks sportlast sõidavad kõrvuti ja midagi sellist võib ühisstardis juhtuda. Me ei näe, et oleks tehtud midagi taunitavat, küll aga näeme õnnetust," jätkas Bjervig. "Reegleid tõlgendades usume, et meil on õigus. Aga nad vaatavad selle üle.

"Oleme olukorda koos tähtsate inimestega analüüsinud. Oleme sellega kaks päeva tegelenud. Sellega on töötanud neli-viis inimest ja lisaks Johannes."

Rahvusvahelisel suusaliidu komisjonil on nüüd 72 tundi ehk kolm päeva aega, et norralaste kaebuse osas otsus langetada. Kui see asjaosalisi ei rahulda, saab minna veel ühe instantsi edasi ehk FIS-i kohtusse.

FIS-i komisjoni kuulub kolm sõltumatut liiget, kellest keegi ei tohi olla norralane ega venelane.