Suusahüpete MK-sarja liider andis MM-il positiivse koroonaproovi

Norra suusaliit kinnitas Norra meediale, et MK-sarja üldliidril tuvastati koroona ja see tähendab, et MM on tema jaoks läbi.

"Olen äärmiselt kurb," tunnistas Granerud. "Aga tunnen end praegu normaalselt, mul on kerged sümptomid."

24-aastase Granerudi MM algas pettumusega, kui normaalmäel oli ta avavooru järel alles 16. ja sai lõpuks neljanda koha. Võistkonnavõistlusel kuulus ta hõbeda võitnud Norra nelikusse.

"Mõistagi on see väga kurb. Aga samas rõõmustame, et hooaeg on olnud fantastiline," ütles Granerudi isa Svein NRK-le. "Oleme kogu talve unistanud MM-kullast, kuid ta on ka ise öelnud, et MM on boonus. Nüüd on eesmärk MK-sarja üldvõit."

"Halvor oli valmis, et selline asi võib juhtuda ja ilmselt see aitas tal selle šokiga toime tulla," ütles norralaste suusahüppekoondise spordijuht Clas Brede Braathen Norra meediale. "Kindlasti on sportlase jaoks keeruline tulla MM-ile ühe suurima favoriidina ja siis lõpetab viirus tema võistluse."

Braatheni sõnul ei loeta kedagi teist Norra koondisest lähikontaktseks, seega peaksid ülejäänud saama MM-i jätkata. "Keegi teine meie koondisest ei pea olema eneseisolatsioonis," kinnitas ta. "Tüdrukud, kes võistlevad kolmapäeva õhtul, tegid igaks juhuks hommikul kiirtestid ja kõik olid negatiivsed."

Küll aga on eneseisolatsioonis Norra koondise meediajuht Steinar Bjerkmann, kes oli teisipäeval koos Granerudiga.

Braatheni sõnul tehakse kogu Norra koondisele kolmapäeval uued testid ja nad on karmistanud reegleid. "Teeme kõik, mis võimalik, et olukorda kontrolli all hoida," ütles Braathen. "Kõik magavad eraldi tubades ja harva juhtub, et keegi sööb sama laua taga."

Meessuusahüppajatele jätkub MM neljapäeval suure mäe kvalifikatsiooniga.