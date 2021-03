Itaalia koondis jätab koroona tõttu suusalade MM-i pooleli

Itaalia suusaliit kinnitas, et kogu nende koondis lahkub koroonaviiruse tõttu Saksamaal Oberstdorfis peetavalt suusalaade MM-ilt.

Mitu Itaalia koondise taustajõudu on andnud positiivse proovi, mõned päevad tagasi avaldas ka suusahüppaja Jessica Malsiner, et tal tuvastati koroonaviirus.

Meedia andmetel elasid nii Itaalia murdmaasuusatajad, kahevõistlejad kui suusahüppajad ühes hotellis ja viirus hakkas nende seas levima.

"Kui saime eile õhtul teada, et meie tiimis on veel üks positiivne, ei jäänud meil muud üle, kui otsustada MM-ilt koju sõita," ütles Itaalia murdmaakoondise juht Marco Selle Aftonbladetile.

Selle lisas, et otsus kooskõlastati kohaliku terviseametiga. "Osa koondisest sõitis juba eile koju, ülejäänud lähevad kahjuks täna," lisas ta.

Selle avaldas, et positiivse proovi andsid kaks köögis töötanud inimest – üks hommikul ja teine õhtul. "Saime õhtul kell 11 teada ja siis tegime koos koondise arstiga sellise otsuse," sõnas Selle.

Itaalia suusahüppajad ja kahevõistlejad olid juba varem MM-i pooleli jätnud, aga kuna koroonaviirus nende hotellis levib, otsustati nüüd ka murdmaasuusatajad koju saata, kuigi keegi neist pole positiivset proovi andnud.

"Federico Pellegrino ütles meile, et see on õige otsus ja ta hindab seda, kuidas oleme selles situatsioonis tegutsenud. Ta sõidab koju ja hakkab valmistuma viimasteks MK-etappideks," sõnas Selle.

Itaalia koondis ühtegi medalit Oberstdorfis ei võitnud.