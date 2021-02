Kaspar Kokk Seefeldi mõjudest: meil peab olema soov keerata puhas leht

Marko Kilp tegi Saksamaal Oberstdorfis toimuval suusaalade MM-il hooaja parima sõidu, kui saavutas klassikasprindis 20. koha. Praeguseid tulemusi kiputakse siiski võrdlema legendaarsete medalisõitudega, arvab Kokk.

"Me oleme täpselt seal, mida tulemused näitavad. Kindlasti on paremaid ja halvemaid päevi, aga peame tervikuna vist tunnistama, et viimaste aastate tulemused ei ole päris need, mida me sooviksime," rääkis endine koondislane.

"Saame rääkida ainult absoluutkategooriatest - medal on super, koht kümne hulgas väga hea, koht 20 hulgas hea. Murdmasuusatamises peame rahuldavaks ka punktikohta ehk kohta 30 hulgas. Eks arusaamine on, et sealt hakatakse tibusid lugema, kohad 30. tahapoole meile rahulolu ei paku."

"Spordis üldiselt, eriti kestvusaladel, mille treeningprotsess on väga raske ja võistlemine nõuab suurt füüsilist ja vaimset pingutust, peab sportlane olema sisemiselt motiveeritud. Väliste motivaatoritega kaugele ei jõua ja pikalt see ei motiveeri," tõdes Kokk. "Treenerite töö on tekitada sportlastes armastust selle ala vastu. Loomulikult peavad alaliit, klubid ja sponsorid võimaldama sportlasele treenimiseks, elamiseks ja võistlemiseks vajaliku, aga ilma sisemise motivaatorita ei ole võimalik."

Kaks aastat tagasi raputas Eesti spordiavalikkust Seefeldi MM-il lahti hargnenud dopinguskandaal. "Halb on see, et Seefeldi skandaal maandus ebasoodsale pinnasele: Eesti suusatamist on viimase kümne aasta jooksul teatavasti raputanud mitmed ebameeldivad sündmused," tõdes Kokk.

"Hea on see, et meil on noor põlvkond, kellel pole skandaalidega olnud mingit kokkupuudet. Kui noored sportlased saavutavad häid tulemusi, siis unustame tänu sellele vana. Meil peab aga olema ka soov seda unustada. See on spordiavalikkuse ja ka spordiajakirjanduse soov see selja taha jätta. Laupäeval tuli Therese Johaug Oberstdorfis naiste suusavahetusega sõidus maailmameistriks. Therese minevik ei ole ka olnud plekitu ja ma kahtlen, et Norra spordiajakirjanikud küsisid talt pärast finišit, et kas ta ikka huulepulka hoolega kasutas. Tegelikult peab see olema meie ühine soov olnu selja taha jätta ja keeratagi puhas leht, minna noortega edasi," lõpetas Kokk.