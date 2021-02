Põlluste: viimased kolm kilomeetrit olid minu elu kõige raskemad

Esimesed viissada suusatajat lähetati Otepäält Elva poole teele kell 9. Stardinumbrit ei võtnud välja kahe aasta tagune võitja, soomlane Niko Koskela. Pärast seda oli selge, et esimest korda pärast aastat 2005 läheb Tartu maratoni võit Eestisse. Rajale sadanud lumekiht tähendas, et peafavoriidid Mart Kevin Põlluste ja Henri Roos esialgu tööd tegema ei hakanud ning tempo kõrge polnud. Julge käigu võttis ette Andres Juursalu. Ande teepunktis, 23. kilomeetril oli tema edu grupi ees 50 sekundit. Korraks kasvas see isegi rohkem kui minutile. Grupis jäädi aga rahulikuks.

"Ei olnud endal seal grupis üldse raske ja teadsime, et üksi mees raudselt pingutab ees rohkem. Kui tuli see otsus, et nüüd tuleb sõitma hakata, siis järjest võtsime eest mehed kinni ja läksime lõpus kahekesi oma teed," rääkis Roos intervjuus ERR-ile.

Eeldatavad soosikud ning meeskonnakaaslased Mart Kevin Põlluste ja Henri Roos tegid kahekesi käiguvahetuse 30. kilomeetri paiku ehk poolel maal. Kuutselt Peebule sõites püüdsid nad Juursalu kinni ja läksid kiiresti oma teed. Esikolmiku konkurentsi oli tõusnud ka Taavi Kaiv. Palul ehk 18 kilomeetrit enne finišit oli selge, et esikoha otsustabki Põlluste ja Roosi duell, sest Kaiv ja Juursalu jäid maha 45 sekundiga. Sama selge oli selleks ajaks ka Tatjana Mannima esikoht naiste arvestuses.

Elva metsadesse jõudes teadis Põlluste, et lõpusirgel ta Roosi vastu ei saa ja rünnata tuleb varem. Viis kilomeetrit enne finišit õnnestuski konkurendi eest pageda ja unistus maratoni võidust täita. Pigem aeglase libisemisega rajal oli võiduaeg kolm tundi, kolm minutit ja 13 sekundit. Roos tuli teisena, Põllustest pool minutit hiljem. Taavi Kaiv oli lõpuks kindlalt kolmas.

"Ma teadsin, et seal paar tõusu on, kus võib-olla minul on väike eelis ja seal ma proovisin. Sain vahe sisse. Viimased kolm kilomeetrit olid, ma arvan, minu elu kõige raskemad ja kõige pikemad, aga miski sees sundis pingutama," rääkis Põlluste.

Tatjana Mannima näitas head taset ja jäi parematele meestele alla 15 minutiga. Paremuselt järgmisest naisest Piret Pärnikust sai ta aga jagu kaheksa minutiga. Kolmas oli Reeda Tuula-Fjodorov.

"Sel nädalal võib-olla tegin ka õige otsuse - puhkasin maratoniks. Tundsin ennast ikkagi tõesti väga hästi. Ja suusk töötas ka perfektselt. Suured tänud hooldemeestele ka!" ütles Mannima.

Tartu maratoni kahe põhidistantsi stardis oli pühapäeval 3477 suusatajat.