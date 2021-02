Maailma esinumber ei andnud Austraalia lahtistel vastasele võimalustki

Kohtumise jooksul üheksa ässa servinud ja ühe topeltvea teinud Djokovicil kulus Chardy alistamiseks tund ja 35 minutit. Austraalia lahtistel püüab maailma esinumber 18. suure slämmi turniiri võitu. Kaheksa neist on ta pälvinud just Austraalias.

"Minu ja selle väljaku vahel jätkub väike armulugu. Mul on vedanud, et olen siin alati nii edukas olnud ja loodetavasti see on nii ka edaspidi. Mul on hea meel, et väljaku äärde on lubatud ka publikut," rääkis Djokovic peale võitu.

Järgmises ringis kohtub Djokovic ameeriklase Frances Tiafoega (ATP 62.).

Edasipääsu teise ringi pälvis kohalike rõõmuks ka Nick Kyrgios (ATP 47.), kes sai jagu Portugali mängijast Frederico Ferreira Silvast (ATP 184.) tulemusega 6:4, 6:4, 6:4. Kohtumine kestis täpselt kaks tundi. Järgmises ringis kohtub austraallane maailma 32. reketi Ugo Humbertiga.