Vasaku jalaga operatsioonil käinud Wawrinkat ootab mängupaus

"Mul on olnud vasaku jalaga veidi probleeme ja otsustasin selle probleemi väikese operatsiooniga lasta eemaldada," andis Wawrinka sotsiaalmeedias teada. "Kõik läks hästi. Saan haiglast varsti välja, kuid ei suuda enam oodata, et mänguväljakule naasta."

Hey guys, just wanted to update you . After having some problems in my left foot for a while, I have decided to do a small procedure on it. Everything went well . I will be out for a few weeks but can't wait to start practicing again soon pic.twitter.com/5PZre7kluA