Djokovic täitis eesmärgi ja ületas Federeri püüdmatuna tundunud rekordi

Meeste tennise maailma edetabelit on peetud alates 1973. aasta 23. augustist ning pikalt hoidis esikohal püsimise rekordit enda käes šveitslane Roger Federer, kes oli tabeli tipus kokku 310 nädalat. Sel nädalal võttis aga Djokovic vahepeal püüdmatuna näinud rekordi enda nimele, alustades 311. nädalat esikohal.

"See on üks mu kahest suurest eesmärgis tennises," tunnistas Djokovic mullu. "Esmalt püüda ja seejärel ületada Rogeri rekord kui kõige pikemalt esikohal püsinud tennisist ning seejärel võita nii palju slämmiturniire kui võimalik."

Djokovici 311 nädalat on tulnud viies erinevas jupis, järjest on Djokovic kõige kauem esikohal olnud 122 nädalat (7. juuli 2014 – 6. november 2016). Esimest korda tõusis Djokovic maailma esireketiks 2011. aasta 4. juulil, kui ta oli 24 aastat ja 43 päeva vana.

Djokovic on ajaloo 26. mängija, kes on esikohale jõudnud. Djokovic on kuuel aastal (2011-2012, 2014-2015, 2018, 2020) lõpetanud aasta maailma esireketina ning praegu jagab ta selles arvestuses rekordit Pete Samprasega (1993-1998).

Tänavu võitis Djokovic rekordilised üheksandat korda Austraalia lahtised ning ühtekokku on ta nüüd võitnud 18 slämmiturniiri, jäädes vaid kahega maha rekordit jagavatest Federerist ja Rafael Nadalist.

"Kas ma mõtlen rohkematest võitudest ja rekordite ületamisest? Muidugi," teatas Djokovic pärast Austraalia lahtiste triumfi. "Kuni ma veel tennist mängin, keskendun nüüd peamiselt slämmiturniiride võitmisele."

Djokovicile järgnevad maailma edetabelis Nadal ja venelane Daniil Medvedev, kuid nädala pärast saab taas üks ajastu läbi – kuna Nadal pole seljavigastuse tõttu mänginud, tõuseb järgmisel esmaspäeval avaldatavas edetabelis teisele kohale tänavuste Austraalia lahtiste finalist Medvedev. Viimati sai keegi väljaspool meeste tennise nelikut (Nadal, Djokovic, Federer, Andy Murray) sellega hakkama 2005. aasta suvel, kui ATP tabeli teisele reale kerkis austraallane Lleyton Hewitt.

Naiste maailma edetabeli esiotsas muutusi ei toimunud, esikohal jätkab austraallanna Ashleigh Barty ja talle järgnevad jaapanlanna Naomi Osaka ning rumeenlanna Simona Halep. Eesti esireket Anett Kontaveit on jätkuvalt 24. kohal ja Kaia Kanepi püsib 62. positsioonil.