Päev enne sõitu näeb Tartu maratoni suusarada hea välja

Tartu maratoni eelõhtul pakub aruteluks palju ainest pühapäevane ilm. Asjatundjad usuvad, et oodatava sulailma tõttu kujuneb maratonist tõsine katsumus. Rada ise on väga heas korras.

Ilus talv on rajameister Assar Kütil võimaldanud seekord närvirakke hoida. Laupäeva lõuna paiku nägi kõik suurepärane välja. Kui aga lumesadu saabuma peaks, tuleb enne starti rajamasinale hääled sisse lüüa.

"See aasta on ikka lausa lust. Lust, jah. Ammu pole nii head rada olnud. Õhtul hakkame vaatama, mis hakkab juhtuma," lausus Kütt ETV-le.

"Kui on üle kolme sentimeetri lund tulnud, viis sentimeetrit, siis tuleme veel hommikul enne võistlejaid Elva poole, aga praegu on kõik ootel. Ei tea, mis juhtub."

Maratonirajal saab valida kuue-seitsme suusajälje vahel. Lumesadu muudaks raja kvaliteedi tagumistes gruppides startijate jaoks kehvemaks, seega seda soovida ei maksa.

Eestis on nädalaid püsinud stabiilne suusailm, aga just maratonipäev võib tuua sula. Suuskade määrimine muutub seepärast omamoodi lotomänguks. Harrastajaid koondavas Suusahullude klubis valmistatakse ette umbes 70 paari suuski. Ühele paarile kulub 15-20 minutit.

Siiski pole professionaalide usaldamine tingimata tõusev trend. "Tegelikult on päris palju selliseid, nimetame neid siis tippharrastussuusatajateks, kellel on ikkagi kodus olemas suusapukk," ütles Suusahullude treener ja määrdemeister Jaak Teppan.

"Iga aasta täieneb määretevaru. Ja ikkagi võetakse seda riski ja julgust, et ise määrida ka. Selles me oleme juba jah, hetkel üpris veendunud, et mitte ainult määrimine, vaid ka see maratoni läbimine ise saab olema üsna keeruline."

Esimene start antakse Otepääl hommikul kell üheksa.