Eesti pikamaasuusatajatel on käsil oma võistkonna debüüthooaeg

Norra ettevõtte Nordic Jobs Worldwide nime all võistlev tiim on üks 35 võistkonnast, mis tänavu Visma Ski Classics sarjast osa võtavad. Sportlasi on koosseisus kuus. Treeneri ja esisuusataja rolli täidab Mart Kevin Põlluste. Põlluste sõnab, et kokku on saanud intelligentne punt.

"Sportlased õnneks oskavad ise ka ennast hinnata ja teavad, kuidas neile treenida meeldib. Nii et hetkel ei ole nagu väga probleemi olnud," lausus Põlluste ETV-le. "Suuski määrib meil sihuke äge mees nagu Kristjan Külm ja siiani kõik on suurepäraselt sujunud. Võistlustel on suusad olnud väga head."

Klassikasõite koondav Visma Ski Classics pakub tihedat võistluskalendrit. Tippmaratone toimub kaheksa. Kõik Eesti võistkonna suusatajad pole aga sugugi pikamaa-taustaga.

Piret Pärnik: "Neli aastat tagasi olin veel suusataja, aga siis ma spetsialiseerusin sprindile. Minu jaoks on pikamaasuusatamine hoopis teine ooper. Aga eks see üks suusatamine ikka."

Pärnik on üks võistkonna kogenumaid tegijaid, kuid näiteks Merilin Jürisaar ja Jürgen Kukk päris noored sportlased. Võistkonda kuuluvad veel Henri Roos ja Risto Vaher. Pikamaasuusatamises saavutatakse tavaliselt edu rohkete treeningaastate järel.

Jürgen Kukk: "Trenni on vaja kõvasti teha, ikka 70 pluss tundi kuus. Mardil võttis see umbes kolm-neli aastat aega, et sinna saada, kus ta praegu on. Kolme-nelja aasta pärast, ma loodan, olen parem kui Mart praegu."

Eriti Skandinaavias on Visma sari hinnatud ja aastas vaatab seda umbes 20 miljonit inimest. Eestlastele elavad kaasa ka peasponsori ehk Norra ettevõtte töötajad.

Merilin Jürisaar: "Väga äge. Super! Kõik see õhkkond ja atmosfäär - see on ülikihvt. Ja kõik need inimesed, ka teised tiimid on ülisõbralikud ja hästi tore keskkond on."

Põlluste hindab selle hooaja tulemustest kõige kõrgemalt Marcialonga 39. kohta. Pärnik teenis samal võistlusel naiste seas 30. koha.

"Top 30 meestes on ikkagi maailmaklassi tase ja minu hinnangul maailma karikal niiöelda punktikoht. Ise olen olnud päris lähedal nüüd sellele," ütles Põlluste.

"Vasaloppetil 50 sisse on juba selline, et sa oledki täpselt seal piiri peal maailma tasemel, aga võib-olla siis mõnest asjast jääb natukene veel puudu. Eks meie eesmärk tulevikus on ikkagi võidelda kõige kõrgemate kohtade eest."

Nädalavahetusel on Eesti võistkond stardis Alutaguse maratonil ja seejärel Tartu maratonil. Märtsi alguses ootab ees Vasaloppet.