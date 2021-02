Kahekordne Austraalia lahtiste võitja langes avaringis konkurentsist

31-aastane endine esireket jäi tund ja 40 minutit kestnud kohtumise järel 5:7, 4:6 alla maailma 61. reketile, ameeriklannale Jessica Pegulale. Valgevenelanna tegi matši jooksul seitse topelt- ja 25 lihtviga.

Azarenka oli üks 72 mängijast, kes jäi Melbourne'i jõudes rangesse karantiini ja ei võinud kahe nädala jooksul oma hotellitoast lahkuda.

"Kas see oli minu jaoks parim ettevalmistus? Ei," sõnas Azarenka pärast kaotust reporteritele. "Minu jaoks avaldas suurimat mõju see, et ma ei saanud värsket õhku. See jättis tugeva jälje."

Maailma 14. reketit tabasid teise seti keskel näiliselt hingamisraskused ja ta vajas meditsiinilist pausi. "Olen pettunud selles, et ei suutnud oma võimetele vastavalt mängida. Sellega on raske leppida, sest tean, et suudan olla palju parem," tõdes Azarenka. "Samal ajal tunnen, et andsin valmisolekuks kõik - see lihtsalt ei töötanud."