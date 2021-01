Mannima jätkab endast kaks korda nooremate eest medalite napsamist

2018. aastal tippsportlase karjääri lõpetanud Tatjana Mannima ei ole lõpetanud Eesti meistrivõistlustel medalite võitmist. Sel talvel on ta noorte murdmaasuusatajatega heideldes teeninud kaks pronksi.

41-aastane Tatjana Mannima on murdmaasuusatamise Eesti meistrivõistlustel jätkuvalt konkurentsivõimeline. Seejuures on hämmastav, et karjääri viimastel aastatel selgelt pikamaasuusatamisele keskendunud Mannima suudab pjedestaalile tõusta suhteliselt lühikestel distantsidel. Kolmanda koha sõitis Mannima välja nii 5 kui ka 10 kilomeetri vabatehnikasõidus.

5 kilomeetri klassikasõidus jäi ta napilt neljandaks. 2013. ja 2015. aastal FIS-i maratonide sarja võitnud Mannima ootab praegugi eeskätt maratonis võistlemise võimalusi.

"Praegu Eesti meistrivõistlustel ma saan ikka väikese pingutuse teha ja koos teistega natukene võistelda. See ongi nagu valmistumine maratoniks. Selles mõttes ikkagi uskumatu," vihjas Mannima sellele, et medaleid kipub jätkuvalt auhinnakappi kogunema.

Võrreldes tippaegadega on treeningkoormused loomulikult vähenenud. Samas paistab, et neljakordse Eesti parima naissuusataja hing on jätkuvalt armastatud spordiala juures.

"Suvel ma teen küll vähem, aga kuna sel aastal on fantastiline talv, siis ma proovin vähemalt viis korda nädalas ikkagi suusatada. Vahepeal hommikul või õhtul pärast tööpäeva. Tahaks endale ja lastele natuke aega ka anda," ütles Mannima, kelle sõnul rõõm ja nauding suusatamisest ei ole muutunud: "kui on hea talv, siis kindlasti ei muutu!"

Märtsi lõpus selgub tänavune Eesti meister naiste 30 kilomeetri klassikasõidus. Näis, kas Mannima sealgi starti tuleb ja noorematel selja prügiseks teeb.