Artti Aigro Nelja hüppemäe turneest: ootused olid kõrgemad

"Positiivsena saan kaasa võtta, et pääsesin kõigil nelja hüppemäel põhivõistlusele, mida ma varasematel turneedel ei suutnud kordagi teha. Üldpildis aga ma turneega rahule ei jäänud, ootused olid natuke kõrgemad," tunnistas Aigro intervjuus Vikerraadiole.

"Need hüpped, millega end põhivõistlustele hüppasin, ega ka nende seas polnud head hüpet. Igal hüppel oli ruumi parandamiseks. Põhivõistlustel tahtsin paremat sooritust teha, aga seal tuli mängu rohkem võistluspinget ja sellega läks hüppetehnika natuke halvemaks."

Turnee duelliformaat Aigro sõnul ta närvidele mõju ei avaldanud. "See on täpselt sama nagu MK-l. Igast hüppest tuleb maksimum võtta. Tulgu vastaseks kes tahes, kui hea hüppe teed, on võimalus ka õnneliku kaotajana sinna kõrgesse mängu sekkuda."

Kas hooaja algusega võrreldes, mil tulemused olid paremad, on midagi muutunud? "Sellist stabiilsust veel ei ole, et terve hooaja vältel sellist stabiilset top 20-s või veel kõrgemal lõpetada. Olen nüüd pikalt reisil olnud ja ilmselt hakkab ka vaimselt see ära väsitama," arvas Aigro.

"Oluline on stabiilsus [saavutada]. Kui leiaks stabiilsuse, siis võib veel sähvatusi tulla. Turnee oli väike tagasilöök, aga üldpildis olen praeguse hooajaga rahul."

Jaanuaris plaanib Aigro kaasa teha vähemalt kolmel MK-etapil. "Nüüd võtan osa Neustadti MK-etapist ja siis Zakopane etapist. Seejärel lendan koju, saan mõned vabatreeningud Otepääl teha ja siis suundun sealt Lahti MK-etapile."

Aigro selle hooaja parimaks tulemuseks on Soomes Rukal saavutatud 14. koht. MK-punkte on Eesti suusahüppaja kogunud 27, paiknedes sellega kokkuvõttes 45. kohal.