Aigro: kui stabiilsus säilib, võin hooajaga rahul olla

Eesti suusahüppaja Artti Aigro hooaeg on alanud väga hästi. Viiest MK-etapist neljast on eestlane tulnud punktidele. Nädalavahetusel Engelbergis järgnes laupäeva 41. kohale pühapäeval 28. koht.

21-aastane eestlane rõõmustab stabiilsuse üle ja leiab, et edu võti peitub heas ettevalmistusperioodis. Seetõttu polnud punktikohad nii ootamatud.

"Ettevalmistusel näitasin hüppemäel samuti väga head stabiilsust. Ma arvan, et see ongi selle asja iva. Kui ettevalmistusperiood läheb hästi, siis võib hooajalt ka midagi head loota," ütles Aigro intervjuus ERR-ile.

"Ma arvan, et [olen] igas osas grammike edasi läinud. Alustades füüsilisest poolest ja hüppemäe stabiilsusest. Ettevalmistusperioodil nägime sellega väga palju vaeva."

Võrreldes päris tippudega jääb puudu veel kogemustest. "Mul on esimene aasta, kus olen stabiilselt punktidele hüpanud. Nemad on poodiumile võidelnud. Ma arvan, et mul jääb puudu kogemustest. Eks see aastatega tuleb."

Nüüd ootab Aigrot ees mainekas Nelja hüppemäe turnee. "Turneele ma esialgu eesmärki ei pannud. Vaadates praegu hooajale tagasi... kui samamoodi jätkan, stabiilselt punktidele, siis olen sellega rahul."

Justnimelt jätkuvat stabiilsust ootab ta kogu ülejäänud hooajalt. "Et ei ole suurt ärakukkumist, mille pärast ei peaks trepiastmete jagu jälle üles astuma. Kui stabiilsus säilib, võin hooajaga rahul olla."

Nelja hüppemäe turnee (Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck, Bischofshofen) kestab 29. detsembrist 6. jaanuarini.