Marko Kilp Tour de Skist: analüüsisime vigu ja tuleme koju neid parandama

Marko Kilbi jaoks on tänavune Tour de Ski lõppenud ning eestlane on teel koju, et järgmiste välisvõistluste eel lihvida hetkel puudu jäävaid nüansse.

Tour de Ski avaetapil Val Müstairis ei õnnestunud Marko Kilbil meeste vabatehnikasprindi kvalifikatsioonist edasi pääseda. Kilp läbis distantsi 3.12,80-ga, mis tähendas 84 mehe konkurentsis 34. tulemust. Viimasena 30 hulka pääsenud ameeriklane Kevin Bolger oli eestlasest 1,38 sekundit nobedam.

"Kott sai nii kokku pakitud, et lühikest päeva võistluspaigas ei tee, aga natuke jäi puudu," võttis Kilp intervjuus ERR-ile võistluse kokku. "Peale sõitu analüüsisime ka, kus jäi puudu ja neid vigu hakkame kahe nädala jooksul Eestis parandama enne, kui uuesti välismaailmas võistlema hakkame. Tõusu peal jäi puudu sagedusest, mis ei viinud piisavalt edasi. Kui oli vaja hüppega edasi liikuda, siis see läks natuke rohkem õhku ja energia läks sinna. Seetõttu ei suutnud end piisavalt hästi ka tehnilistest laskumistest alla lükata ja kaotasin sealgi aega."

2. jaanuaril sõidetud meeste 15 km klassikatehnikas ühisstardist sõidus pälvis Kilp 64. koha, kaotades võitjale Aleksandr Bolšunovile 3.51,4. Seejuures võistluse esimesel poolel liikus eestlane heas rütmis. "Neljanda kilomeetri peal oli vahe umbes 50 sekundit, kuskil viiendal hüppasin konkurendile tuulde, aga sai veidi palju ja haamer tuli päris kiirelt. Sealt enam välja ei tulnud," tõdes Kilp. "Kahjuks oleks pidanud natuke targemalt sõitma, aga kui ei proovi, siis ei tea."

Kas tagasi vaadates oli Tour de Skile minek õige otsus? "Võistlused täitsid oma eesmärgi - teha tugevas konkurentsis kaks head starti. Arvan, et selles mõttes läks hästi. Eesti meistrivõistluste pealt tundus, et on okei, aga maailma tasemele võistlema minnes jääb natuke puudu," rääkis Kilp. "Kuigi rajad ei ole Eestis ja Šveitsis võrreldavad, siis oli enesetunne enam-vähem sama. Siit saab ainult edasi minna."

Hetkel valitsevad Tour de Skid Venemaa meessuusatajad. Kas Bolšunovile saab keegi lõpuks vastu ka? "Bolšunov nopib sprintide pealt häid boonussekundeid, mida on teistel väga raske tagasi teha. Sealt see vahe tuleb. Kui vaadata ainult distantsi aegu, siis seal peaks saama tema vastu sõita, aga sprindis neid sekundeid tagasi ei võta. Tal on kõik hästi paigas ja kui ta lollusi ei tee, siis peaks ta võitma küll," arvas Kilp.

Mõned sportlased ja taustajõud liikusid võistluspaigas ilma kohustusliku näomaskita ja seetõttu ähvardas neid rahatrahv või isegi tuurilt eemaldamine. Kuidas hindab olukorda Kilp? "Pigem üksikud ei kanna maski. Kui on kehv ilm ja midagi sajab alla, siis pahatihti see mask kukub nina pealt ära. See on seal probleem jah, et maski peab korrektselt kandma. Kui paar võistkonda trahvi said, siis see andis kõigile signaali, et oleme viisakad ja proovime paremini."

Esmaspäeval on Tour de Skil kavas puhkepäev ning võistlus jätkub teisipäeval Itaalias Toblachis.