Tour de Skil näomaskita liikunud sportlasi ähvardavad karmid karistused

Koroonapandeemia tõttu peavad Tour de Ski suusatuuril osalevad sportlased võistluspaikades kandma näomaski sisuliselt igal pool peale võistlusraja enda. Rootsi väljaande SportExpresseni sõnul on mõned suusatipud ja taustajõud aga reegleid rikkunud ja Rahvusvaheline Suusaliit FIS ähvardab nüüd karmide meetmetega.

Näiteks tõi SportExpressen välja, et Val Müstairis laupäevases naiste 10 km ühisstardist klassikasõidus 16. kohaga leppinud venelanna Natalja Neprjajeva kõndis võistluspaigast minema ilma näomaskita, Linn Svahni järel teise koha saanud Neprjajeva koondisekaaslane Julia Stupak andis ilma maskita Venemaa televisioonile intervjuud ning kõndis seejärel näokatteta koondise treileri juurde.

"Intervjuutsoonis ei ole maski kandmine kohustuslik, vaid rangelt soovituslik, sest sportlased ja ajakirjanikud seisavad üksteisest piisavalt kaugel," rääkis SportExpressenile Tour de Ski võistlusdirektor Pierre Mignerey. "Teistes paikades on see aga kohustuslikuks. Olen mitmelt inimeselt juba piltide näol saanud tõendeid ja me võtame midagi ette."

"Eile [reedel] jagasime vaid hoiatusi, täna [laupäeval] räägime juba trahvidest. Kui inimesed ei järgi reegleid, eemaldame neilt ülejäänud tuuri ajaks akrediteeringu. Samm-sammult hakkavad inimesed mõistma, et see on tähtis," lisas Mignerey.

Rootsi koondise pealiku Anders Byströmi sõnul toonitas FIS reedesel koosolekul näomaskide kasutamise tähtsust. "Nägin nüüd, et Mignerey tegi võistluspaigas ise telefoniga pilte. See on tähtis teema ja mul on hea meel, et seda üritatakse kehtestada," rääkis Byström väljaandele.