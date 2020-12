Aveli Uustalu: kui tahad välismaal võistelda, peadki olema Eestis parim

Uustalu jaoks on käesolev talv toonud senisest suuremat tähelepanu, aga ka võimalusi. Hooaja eel tõusis Uustalu naiste murdmaasuusatamise Eesti esinumbriks. Nädalavahetusel pälvis ta Otepääl karjääri esimese täiskasvanute Eesti meistritiitli.

Ida-Virumaalt Ohakvere külast pärit Uustalu loeb ennast pigem klassikadistantside tegijaks. "Tegelikult olen kõige rohkem treeninud sprindi jaoks, aga see hooaeg on näidanud, et suudan ka distantsi sõita. Prooviks sõita ka 10 km, mis on tiitlivõistluste distantsiks," rääkis Uustalu intervjuus ERR-ile.

Esimesed tõsisemad võistlused tegi Uustalu murdmaasuusatajana läbi 12-13 aastaselt. Ta rõhutab Alutaguse Suusaklubi toetuse olulisust. Uustalu esimene treener oli väga suurte kogemustega Vello Lilium. Hiljem on teda juhendanud Timo Juursalu ning Audentese spordigümnaasiumis Margus Uibo.

Kodumaal paremikku tõusmine annab innustust ja head emotsiooni. Samas ei tähenda see maailma mõistes kõrget taset. "Tahaks ka välismaal olla parem. Kui sa tahad välismaal sõita, siis sa peadki olema Eestis parim. Kuna meil hetkel suusatamises ei ole konkurents nii tihe ka, siis on huvitav, et just see hooaeg on näidanud, et võin olla Eestis parim," jätkas Uustalu.

MK-sarja debüüdi tegi Uustalu eelmisel hooajal. Tänavu sai ta Rukal peetud klassikasprindis 76 võistleja seas 58. koha. Maailma paremikule jäi Uustalu alla umbes 15-20 sekundiga.

"Suurem ettevalmistus käib U-23 MM-iks, mis toimub Soomes, aga kui on võimalik, siis käiks äkki Nove Mesto MK-etapil ära, kus on ka kavas klassikasprint," ütles Uustalu.

On üsna tõenäoline, et juba sel talvel saab Uustalu tuleristsed ka täiskasvanute maailmameistrivõistlustel.