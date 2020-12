Hollandi profitiimis treeniv Marten Liiv sihib MM-pääset

Kiiruisutaja Marten Liiv on alates käesolevast hooajast treeninud Hollandis, kus ta kuulub profitiimi IKO koosseisu. Veel eelmisel hooajal tegi Eesti parim meeskiiruisutaja koostööd Poola koondisega, kuid tundis, et vajab suuremaks arenguks keskkonnavahetust. Praegu võib öelda, et Liiv on oma treeninggrupi valikuga asjaolusid arvestades mitmes mõttes kümnesse tabanud.

Kiiruisutajate võistluskalender on koroonaviiruse levimise tõttu tavapärasest totaalselt erinev. Sisuliselt kõik käesoleva hooaja tähtsad rahvusvahelised võistlused peetakse Hollandis Heerenveenis. Täpsemalt öeldes isegi samal jääovaalil, millel Liiv igapäevaselt trenni teeb. Intensiivne ja tähtis võistlusperiood peaks algama jaanuari keskel, Euroopa meistrivõistlustega. Järgnema peaks kaks MK-etappi ning siis MM.

"Hiljemalt 11. jaanuariks peame minema "mulli" ehk hotelli. On kolm ametlikku hotelli ja sinna saavad ainult uisutajad ja treenerid ning taustajõud. Võib-olla mul on ka mingisugune eelis, sest olen augustist saati siin treeninud. Selles suhtes on väga vedanud selle hooajaga. Võistlused on täpselt samal ovaalil," selgitas Liiv intervjuus Vikerraadiole.

Paljud sportlased peavad võistlusvõimalusi praegu tikutulega otsima, kuid Liivi seis on parem. Viimastel kuudel on 23-aastane Eesti rekordimees saanud vormi testida ühe juhtiva kiiruisuriigi Hollandi kohalikel võistlustel. Tema Eesti rekordid pole 500 ja 1000 meetris väga kaugele jäänud. 500 meetri Eesti rekord on 35,23 sekundit ning 1000 meetris 1.08,42.

"Tegelikult ma olen sel hooajal päris palju võistelnud. Hetkeseisuga on kõik viimased võistlused läinud suhteliselt hästi. Ma sõitsin 500 meetris Euroopa kiireima aja 35,37. 28. novembril sõitsin 1000 meetrit ja sõitsin selle hooaja kiireima aja ja samuti Euroopa kiireima aja 1.09,62. Olen see hooaeg saanud võistelda päris palju ühepäevavõistlustel. Siin on pea iganädal laupäeval võistlus."

Hooaeg 2020/2021 on Liiva jaoks varasemast erinev. Koostöö Hollandi profitiimiga võimaldab harjutada suuremate koormustega. Jäätunde on rohkem, mahud on mullusega võrreldes tõusnud ka ratta sadulas tehtavate treeningute puhul. Lisaks pole ette tulnud liigset reisimist. Kokkuvõttes on kõik professionaalsem.

"See hooaeg ongi palju stabiilsem kui eelmised kaks. Eelmisel kahel oli suhteliselt palju laagreid ja reisimist, aga see hooaeg olen pidevalt ühes kohas ja see süsteem tundub mulle sobivat," arvas Liiv. "Võrreldes eelmise kahe hooajaga, ma ei saanud nii palju informatsiooni, kui saan praegu. Sirged on mul päris head, aga kurvides on palju arenguruumi ja viimased nädalad on paremini välja tulnud kui kuu kaks tagasi. Arenguruumi on kõvasti, aga olen ka juba praegu arenenud."

Seltskond, millega koos igapäevaselt pingutada saab, on kiiruisutamises väga oluline. Liiv on rõõmus, et treeningutel käib üksteise motiveerimine. Palusime noormehel rääkida, kellega koos ta IKO profitiimis igapäevaselt higi valab.

"Enamasti treenin mina Lennart Velemaga, kes on 500 ja 1000 meetri uisutaja. Siis on Louis Hollaar, kes sõidab samuti 500, 1000 ja 1500, kelle põhidistants on küll viimane. Siis on Tjerk de Boer, kes on ka 1500 meetri uisutaja. Vahepeal teeme ka pikamaauisutajatega trenni."

Hollandis elamine ja treenimine kindlasti odav lõbu pole. Aga profitiim garanteerib vajalikud taustajõud.

"Hetkel on seis väga hea. Saame iga nädal kasutada füsioterapeuti ja käingi seal iganädalaselt kontrollis. Hetkel on suureks abiks SA Noored Olümpiale ja Eesti Uisuliit," kommenteeris Eesti kiiruisutaja.

Võistlustega täidetuks kujuneb Marten Liiva jaoks ka eesootav jõuluaeg. Kõik käib mõistagi selle nimel, et olla aastavahetuse järel löögihoos.

"19. detsember võistlen ma 1000 meetri sõidus, küll aga sõidan ma ainult 600 meetrit, kuna treenime veel intensiivselt ja treenerid arvasid, et teeme siis tempotrenni, et saaks fookuses hoida neid asju, millele vaja keskenduda ja võistlus on kõige parem koht, kus seda praktiseerida," rääkis Liiv lähiaja plaanidest.

"Järgmine minu jaoks suurem võistlus on 26.-28. detsembril, mil toimub hollandlastele MK-le, MM-ile ja EM-ile kvalifikatsioonivõistlus. Mina saan seal võistelda viis minutit enne nende sõitu ja sõidan seal 500 ja 1000 meetrit. Põhivõistlused algavad jaanuaris: EM, kaks MK-etappi ja loodetavasti suudan kahe MK-etapi põhjal kvalifitseeruda veebruaris toimuvale MM-ile."