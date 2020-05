Eesti rekordimees Marten Liiv asub treenima Hollandi profitiimis

Koduses Adaveres erinevaid baastreeninguid tegeva 23-aastase olümpiakogemusega kiiruisutaja Marten Liivi motivatsioon tõusis sel nädalal kordades, sest Eesti rekordimehe võttis uueks hooajaks enda hõlma alla Hollandi profitiim IKO. Heerenveenis tegutsevasse tiimi kuuluvad olümpiamängudel, maailma- ja Euroopa meistrivõistlustel kirkaid medaleid võitnud Hollandi tipud.

Eelnevad kaks hooaega treenis Liiv koos Poola koondisega. "Otsisin juba hooaja keskel uusi võimalusi. Proovisin isegi liituda Saksamaa koondisega, kahjuks see jäi katki ja ma arvan, et see on hetkeseisuga kõige parem valik üldse, mis laual on," ütles Liiv ERR-ile.

Lisaks tiitlivõistluste medaleid võitnud treeningpartneritele saab Liiv arvestada Hollandis ka tugevate taustajõududega. Profitiimis IKO on palgal kaks füsioterapeuti, arst, statistik, üldfüüsilise ettevalmistuse treener ja kaks põhitreenerit – vennad Erwin ja Martin ten Hoved, kes on üle 15 aasta tegutsenud treenerina.

"See on palju professionaalsem, kui oli Poola koondisega treenimine. Loodan kõige rohkem areneda veel tehniliselt ja jõualaselt," rääkis Liiv. "Seal on rohkem treeningpartnereid, kes sõidavad 1000 ja 1500 meetrit. See oligi Poola koondise juures halb, et põhiliselt treenisin inimestega, kelle põhidistants oli 500 ja 1000 oli pigem teisejärguline."

Seljataha jäänud hooajal võitis Liiv U-23 vanuseklassi MK-finaalis 1000 meetris esikoha. Ta on kindel, et IKO profitiimis, kuhu kuuluvad järgmistel olümpiatel medaleid jahtivad 13 Hollandi kiiruisutajat, ei hakka ta musta töö tegijaks.

"Kindlasti mind ei võetud sinna tiimi, et ma saaks aidata hollandlasi. Nad kindlasti ka fokuseerivad mulle, olen täistiimiliige ja [nad] võtavad mind, kui oleksin Hollandi uisutaja," arutles Liiv. "Ma tean, et paljud Hollandi tiimid on sellised, et kui nad võtavad kellegi välisriigist, siis nad panevad teda tööd tegema. Ma arvan, et minul kindlasti sellist rolli ei ole, nagu olengi hollandlane seal."

Rullide ja rattaga sõites ning jõusaalis rassides on Liiv üle kuu aja Adaveres uut põhja ladunud. Kui piirid lahti lähevad, siis lendab ta Heerenveeni oma uue profitiimi juurde treenima.

"Tean, et Hollandis on ka hetkel olukord päris keeruline. Järgmisest nädalast hakkan saama nende kavasid. Kuna sel nädalal sain ametliku kirja, et olen tiimi võetud, siis järgmine nädal hakkan nende kavade järgi treenima," rääkis Liiv. "Esialgsetel andmetel hakkab treening käima online-süsteemi kaudu, et kui teen mingi trenni ära, siis need lähevad üles ja treenerid saavad vaadata."

Hollandi profitiimiga sõlmis Eesti uisuliit Liivi toetuseks aastase lepingu. Hetkeplaanide järgi peaks kiiruisutamises uus maailmakarika hooaeg algama novembris.