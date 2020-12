Soome ja Rootsi löövad Tour de Skil kaasa

Soome ja Rootsi suusaliidud on erinevalt Norrast otsustanud oma sportlased saata 1. jaanuaril algavale Tour de Skile.

Soome suusaliit teatas laupäeval, et on koroonariske arutanud ühes sportlaste, treenerite ning arstidega ja leidnud, et suurim oht peitub reisimises.

"Oleme korraldanud nii, et sportlased on võistluste ajal oma mullis, kuid reisides ei ole võimalik väliseid kontakte vältida," sõnas Soome olümpiakomitee peaarst Maarit Valtonen pressiteates.

"Sportlased tahavad aga võistelda ja oleme kogu võistkonnale valmistanud väga täpsed juhised," lisas murdmaakoondise peatreener Teemu Pasanen. "Mõeldes MM-ile vajavad sportlased võistluskogemust," lisas ta.

Kui Rootsi andis reedel samuti teada, et osaleb suurvõistlusel, teatas Norra teisipäeval, et nende sportlased Tour de Skist osa ei võta.

"Tour de Skile reisimisega ja seal viibimisega seotud nakatumisoht ei ole varasemate hinnangutega võrreldes oluliselt muutunud," teatas Norra suusaliit siis pressiteates. "Pandeemia ajal kannab Euroopa riikide vahel reisimine endaga jätkuvalt kaasas lubamatult kõrget nakatumisohtu."