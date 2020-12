Tänavu taas sportlasi treenima hakanud, aga Mati Alaveriga suhtlemise tõttu novembris-detsembris enam kui kuu aega ajutist võistluskeeldu kandnud Rehemaa sõnul on Eesti murdmaasuusatamise seis pehmelt öeldes väga kehva.

"Mind ajendaski spordi juurde treeneri ja mänedžerina tagasi tulema see, et ma nägin, mis seisus on murdmaasuusatamine," lausus Rehemaa ETV saatele "Ringvaade". "Alaliidul on üsna ükskõik, kuidas sportlased hakkama saavad. Mida nad teevad? Kuidas nad teevad?" oli ta äärmiselt kriitiline.

"Nende arusaam on see, et istume üheksa kuud kodus ja siis kolmel kuul tuleme võistlema. Sportlaste ettevalmistus neile tähtis pole. Võistlema võime minna, aga kuidas keegi neist ette valmistab, on täiesti ükskõik."

Enne hooaja algust suhtles Rehemaa dopingutreener Mati Alaveriga, et viimane uuriks Soome suusaliidust kutse kohta Põhja-Soome laagrisse. Seoses COVID-19 situatsiooniga oli tegemist vajaliku bürokraatiaga ja Rehemaa sõnul palus ta Alaveri abi, kuna viimasel on parem soome keele oskus ja sealse suusaliidu juht Ismo Hämäläinen on ta isiklik sõber.

Et Alaveril on kehtiv dopingukaristus, siis temalt sportlikku nõu küsida ei tohi ja alates 2. novembrist oli Rehemaale määratud seetõttu ajutine spordis tegutsemise keeld. Neljapäeval teatas Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium aga keelu tühistamisest. Seega saab ta jälle sportlasi juhendada, eesotsas sprinter Marko Kilbiga.

"Ma vabandaks oma treeninggrupi ees, kes on pidanud seda absurdset olukorda taluma pea poolteist kuud," kommenteeris Rehemaa, kes endal Alaveriga suhtlemise tõttu süüd ei leidnud ja kellelt ta oma sõnul sportlikku nõu küsinud ei ole. "See on ilmselge, et väga suureks kannatajateks on sportlased. Mul on selle pärast väga siiralt kahju."

Reedel tuli ka uudis, et uuesti hakatakse üle vaatama 2014. aasta Sotši taliolümpiamängudel antud proove. Hiljem dopingutarvitamist tunnistanud Eesti suusatajatest osalesid seal Karel Tammjärv ja Algo Kärp. Osales ka Aivar Rehemaa, kes oma proovide pärast muret ei tunne.

"Ei ole mingit probleemi. Minu pärast võivad nad kõik minu sportlaskarjääri jooksul antud dopinguproovid avada," lausus ta. "Suusatamises on olnud palju skandaale ja dopingujuhtumeid. 2. novembrini olin mina puhas poiss. Ma ei olnud seotud mitte ühegagi nendest lugudest."