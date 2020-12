Nädalavahetusel saavad mitmes spordikeskuses valmis lühikesed suusaringid

Ees seisab nädalavahetus ja arvestades piirangute karmistamist, on inimeste soov välitingimustes sporti teha lähiajal ilmselt suurenemas. Vikerraadio võttis ühendust Eesti eri piirkondade spordikeskustega ja uuris, mida suusasõpradel oodata tasub.

Esmalt Kagu-Eestisse, täpsemalt Võrru ja Haanjasse. Haanja Puhke- ja Spordikeskuse juhatuse liige Anti Saarepuu ütles, et lumekahurid pandi keskuses tööle teisipäeva õhtul. Varasemat alustamist ei võimaldanud ehitustööd – nimelt paigaldatakse Haanjas maasse kunstlume tootmise torustikku. Aeg tootmiseks on seega napp, aga töötatakse selge sihiga.

"Meie eesmärk on, et reede lõunani toota, siis laseks lumel natuke seista ja laupäeva öösel saadaks rajatraktori peale. 600-700-meetrine ring, nagu Tehvandil praegu on, seda tahame nädalavahetusel ka Haanjas avada. See on meie plaan, et nädalavahetusel saaksid inimesed suusatama tulla. Seda enam, kui nüüd sisetingimustes on sportimine põhimõtteliselt keelatud," rääkis Saarepuu Vikerraadiole.

Kui raske ring Haanjasse tuleb? "Ei tule raske. Staadionilt alustame, kergelt üks tõus üles ja ütleme nii, et kõigile midagi. Teeme võimalikult laia trassi, et saaks tulla sportlane ja harrastaja ja see, kes paneb esimest korda suusad alla. Üritame võimalikult turvalise trassi teha," kirjeldas Saarepuu.

Haanjas paarikümne kilomeetri kaugusel, Võru-Kubija terviserajal on lumekahurid töötanud esmaspäeva õhtust.

"Praegu loodame, et kuskil 400-500-meetrise ringi võiksime saada," rääkis rajameister Taivo Timmusk. "Kuna meil käivad paralleelselt ka kunstlume tootmise trassi ehitamine. siis need vanadega segavad praegu üksteist natuke. Kuskil 500 meetrit loodame saada. Toodame kahuritega otse rajale ehk liigutame kahurit mitte lund ja loodame, et saame esmase raja nädalavahetuseks sõidetavaks, aga pead ei anna."

Kui paksu lumekattega ring tuleb? "Loodame ikkagi keskmiselt 40 cm, võib-olla pool meetrit, sõltub ka kohast," jätkas Timmusk. "Need kohad, kuhu päike rohkem peale paistab, sinna rohkem, mõnele poole õhemalt, aga ühtlaselt loodame 40 cm paksuse raja teha."

Lääne-Eesti rannikul paikneval Jõulumäe Tervisespordikeskusel on ainsana säilitatud ka eelmisel talvel toodetud kunstlund. Esmaspäeval hakkasid kuus kahurit tootma juba uut, selle talve kunstlund. Raja ehitamisel eelmise ja selle talve varusid kombineeritakse.

"Alustasime tootmist peastaadionil, sest meid kimbutas suhteliselt tugev tuul. Reedel lükkame laiali staadioni peal oleva lume ja siis näeme, kui palju suudame metsaraja peale toota ja siis sellel reede õhtul avame kõik selle, mille oleme tootnud. Ilmselt järgmisel nädalal veame eelmise aasta lund, et saada 500-600 meetri pikkune ring kokku. Kuskil 300 meetri jagu tuleb suusatamise võimalust ka selleks reedeks ja järgmisel nädalal vaatame, kuidas edasi minna. 18. detsembriks on kindlasti minimaalselt 500-meetrine ring. Püüame hajutada ja tekitada selle võimaluse pikemaks ajaks kui nädalaks või kaheks. Mingid prognoosid näitavad, et uus soojalaine tuleb peale. Proovime minimaalselt 50 cm paksuse kihi teha," rääkis Jõulumäe Tervisespordikeskuse rajameister Eido Tasalain.

Tallinlased otsivad suusavõimalusi Nõmmelt ja Piritalt. Pirita Spordikeskus on korralikel talvedel pakkunud vähemalt nelja-viie kilomeetrisi suusaradu. Spordikeskuse direktor Priit Aunroos ütleb praegust seisu hinnates, et kõigepealt tuleb siiski keskenduda noorematele. Tõsistele harrastajatele esialgu suusaradu pakkuda pole.

"Esimene prioriteet on alati laste kelgumäele lumi valmis teha, et lapsed saaksid kelgutama hakata. Esimest aastat proovime teha lund otse kahuritest ka laste suusarajale, mis meil on jõeääres iga-aastaselt olnud," ütles Aunroos. "Kelgumägi on praegu kelgutamiseks valmis. Lasteringi tegemiseks peame natuke veel liigutama, et valge ring täis saaks. Arvan, et nädalavahetuseks, kui täna öösel ja homme saame ka lund teha,on kelgumäel korralik kiht maas ja ka laste suusarajal saab esimesi samme teha. Kui Nõmmel väike lumelapp maha saadi, siis seal oli harrastajate hulk juba peal. Kardan, et kui me saame laste 300-meetrise ringi valmis, siis sinna tulevad ka vanemad inimesed, kes tahavad esimesi suusameetreid tegema hakata. Tuleb loota järgmist külmaakent, et siis teha suurem suusarada."