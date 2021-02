Anti Saarepuu on pannud Haanja suusaradade tegemisse oma südame ja hinge

Tervet Haanja puhke- ja spordikeskust hoiab töökorras Anti Saarepuu ja Priit Küppar. Uued rajad meisterdatakse öösel, sest siis ei jää klassikajälg puder, vaid on jõudnud öö jooksul ära taheneda.

"Üks ööpäev kunstlume tootmist maksab ca 1000 eurot. Kui me tahame saada kahekilomeetrist rada lume alla paksusega 60 cm ja laiust 4-6 meetrit, siis see läheb meile maksma 10 000 eurot," rääkis Saarepuu saates "Ringvaade".

Saarepuu tunnistab, et suusarajale ta ise siiski tihti ei satu, kuna tööd on palju, kuid viis-kuus korda on siiski suusad alla saanud. Küsides dopingusaaga kohta, vastas Saarepuu: "Eks see keeruline ikka on. Vahest kriibib meelt, aga olen üritanud enda jaoks asjad hästi läbi mõelda ja endas rahu tekitada. Ma ei taha enam kellegi peale viha tekitada, oli, mis oli. Loodan, et kõik laheneb hästi ja mina saan teha siin rahulikult oma tööd. Loodan, et Eesti suusatamine tõuseb ning sellised probleemid ja murekohad lahenevad."

"Mult küsitakse, kuidas on nii, et sa ei teadnud või kuidas kõik sai toimida sinu silme all, aga ma ei tea, kas ma olin rumal või liiga heatahtlik. Seda on näidanud ka uurimine, et keegi ei ole minult isegi ühtki intervjuud küsinud, Eestis käisin ühel ülekuulamisel, aga see oli seoses Seefeldiga ja mitte isiklikult minuga," lisas Saarepuu.

Hermaküla leidis suusarajalt üles ka endise suusataja Silja Suija. "Satun siia igal vabal hetkel, aga sellel aastal on tempo väga julm seoses selle möllu ja talve ja kõigega, aga muidu käin nii palju kui jõuan," tunnistas Suija. "Anti on hingega asja juures. Siin on sellise talvega pea 50 kilomeetrit radu, müts maha, see on meeletu töö!"