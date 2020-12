Arvustus. Üks kõnetav kulgemise lugu

See on mahukas, sisukas ja vägev lugu Eesti karate loojast, taiji meistrist ja kunstnikust Rein Siimust, tema viljakast võitluslikust teest läbi pika tegusa elu. Elavas kaasahaaravas sõnastuses kajastab värvikas kogumikteos, kuidas lootusetult haigeks tunnistatud lapsest sirgus tugev ja teotahteline isiksus, kes osutus suuremaks oma saatusest. Lugeja saab osa suurtest unistustest, põhjapanevatest algatustest, peadpööritavatest seiklustest, valusatest tragöödiatest ja muhedast huumorist. See on mitmekülgse andeka karakteri eneseotsingute, arengute ja muutumise rada, läbi triumfide ja tagasilöökide.

Raamat on toredasti jagatud osadeks, mis vahendavad temaatiliselt ajastute ehedaid peegeldusi. Lisaks autori ladusale kirjeldavale tekstiosale saavad paljudel lehekülgedel sõna mitmed peategelase kaasteelised läbi aegade, oma meenutuste ja kommentaaride kaudu. Nende hulgas üldsusele tuntud teenekad inimesed. Meeldivalt ilmestavad ja täiendavad lugemise lusti arvukad filosoofilised tsitaadid klassikutelt ja meenutatavalt endalt. Maailma laialt haaranud multitalent Rein Siim esineb oma raamatuteekonnal nii Eestis, Soomes kui ka kaugemates kohtades, sest otsiv ja liikuv hing ei püsinud vaid ühes kindlas punktis.

Lapsena raske diagnoosi saanud Rein püüdis sisustada oma kingituseks saadud elu maksimaalsete saavutustega, sest tema arvates ei võinud päevagi raisata. Lugeja silmadele avanevad kirkad pildid, kuidas entusiasmist pakatav noor atleetlik kunstnik ladus nõukaaja algelistes tingimustes kindla vundamendi Eesti karate edukale traditsioonile. Siin saame kaasa elada taluvuse piiril teostatud jõulise võitluskunsti treeningutele, kus higi lendas ja valu välja ei näidatud. Samuti tunneme rõõmu Eesti hakkajate karatekade esimestest magusatest võitudest ja nende kuulsusest omaaegses suletud ühiskonnas. Trükikirja mõnusale voolule lisatud fotodel elavad oma aegumatut kunstilist elu Rein Siimu maalid ning unikaalsed ajaloolised dokumendid.

"Siingi rajas ta tugeva taiji koolkonna, koolitades välja nooremad õpetajad, järjepidevuse kestmiseks. Seda selleks, et aidata Eesti rahval saada vägevamaks, tugevamaks, tervemaks."

Karatega kindla pinna jalge alla saanud ja läbi korduvate katsumuste lõpuks Soome emigreerunud raudse tahtejõuga teeline avastas enda jaoks iidse energiaharjutuse taiji, mis lisaks tervise ja elujõu edendamisele ka mõningaid ülivõimeid välja tuua aitas. See pehmem väekunst vormis ajapikku pehmemaks ka tema enda olemust. Nauditavas loos ilmneb, kuidas taoistlikule harjutusele pühendunu käivitas innukalt taiji õpetuse esmalt Soomes ja hiljem, Eesti taasiseseisvumise järel tõi selle ka sünnimaale. Siingi rajas ta tugeva koolkonna, koolitades välja nooremad õpetajad, järjepidevuse kestmiseks. Seda selleks, et aidata Eesti rahval saada vägevamaks, tugevamaks, tervemaks.

Missioon kahel pool Läänemere kallast õnnestus ja oma maisest elust lahkumise hetkel võis meister rahus sulanduda suurde loodusesse, sest tema kulgemine selles maailmas oli jätnud maha kuldsed jäljed. Sellest kõigest ja paljust muust soovitan lugeda detailsemalt faktipõhisest, emotsioonidega rikastatud raamatust, kus täpsustavalt avatud ka karate ja taiji olemus, eesmärgid ning soovitused õigeks harjutamiseks harrastajatele. Lugejana tundsin juba raamatu esimeses osas, et see laia haardega sütitav teos sobib suurepäraselt nii peategelase põlvkonna kaasteelistele kui ka tänasele nooremale generatsioonile, sest motiveerib ja inspireerib elama täistuuridel kõiki, sõltumata elueast ja positsioonist. Julgustab sünnitama võimsaid visioone ja neid järjekindlalt realiseerima, ka vihases vastutuules.

Ma olen tänulik, et minu enda elu kulg suunas mind umbes viisteist aastat tagasi Tallinnas Rein Siimu Taiji Kooli, kus tollal toimusid harjutused Gustav Adolfi Gümnaasiumi võimlas. Sellest harjutamise perioodist on eredad mälestused legendaarsest vanameistrist, kes käis Soomest pisteliselt siin eritreeninguid läbi viimas. Ja olen eriliselt tänulik, et vitaalse, elutarga ja mõõdukalt müstilise olekuga õpetaja mälestus sai kaante vahele ning praegusel keerulisel ajal õnnelikult raamatupoe lettidele jõudis. Suur töö on sooritatud, suure elu hoidmiseks. Ajaloo tõmbetuultes karastunud Rein Siimu elusaatuse jäädvustamine on väga tänuväärne, mis teeb autorile Marion Pajumetsale ja väljaandjale MTÜ Taiji Seltsile suurt au.

Kindlasti toetab see raamat meid kõiki ürgse julgustava väega ka hetkelises heitlikus ajas, kus me oleme ja millest peame läbi minema.

Taiji oli võti, mis teatud hetkel avas minu loomingulise potentsiaali. Sellest on nüüdseks sündinud neli raamatut ja palju artikleid. Käib võitlus ühe suurema kirjandusliku projekti õnnestumise nimel, toetudes siinkohal meistri mõttele, et kõik on võimalik.

"Ja näeme jälle!" tavatses mustas kimonos naeratav Rein Siim öelda oma lõpusõnad taiji harjutuse järgsel rivistusel, pärast vastastikku kummardust õpilastega.

Nüüd, kus Reinu kulgemise lugu saab elama füüsiliselt, väärikas asendis ja alati avatavana paljude tema järgijate ja kõigi lugejate riiulis, saame vahel kasvõi mõttes teha kummarduse nende kõvade kaante suunas ning öelda tänulikult: "Ja näeme jälle!"