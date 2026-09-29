Aston Martin jätkab järgmisel hooajal samade pilootidega

Aston Martini vormel-1 tiim kinnitas teisipäeval, et Fernando Alonso ja Lance Stroll sõidavad meeskonnas ka järgmisel hooajal.

45-aastane Alonso esindab Aston Martinit alates 2023. aastast. Järgmine hooaeg saab vanameistri jaoks kuninglikus sarjas olema 24., millega pikendab enda käes olevat rekordit.

"Võtsin selle otsuse langetamiseks aega. Võidusõit on kogu minu elu, minu kirg. Tean, et mul on endiselt kiirust ja otsustavust, et võistelda kõige kõrgemal tasemel," sõnas kahekordne maailmameister pressiteate vahendusel.

27-aastase Strolli jätkamine ei tule suure üllatusena, sest tema miljardärist isa Lawrence on tiimi omanik ja tegevjuht.

"Meie eesmärk on võita. Lühiajaliselt keskendume eelkõige tulemuste parandamisele, kuid olen veendunud, et meil on pikaajaliste eesmärkide täitmiseks olemas maailmatasemel meeskond," kommenteeris Lawrence Stroll.

11 sarjas osalevast meeskonnast üheksal on sõitjate koosseis järgmiseks hooajaks paigas. Veel ei ole teada, kes hakkavad esindama Racing Bullsi ja Haasi.