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Riko Mäeuibo võitis mäestlaskumise Euroopa karikasarja etapi

Jalgrattasport
Riko Mäeuibo.
Riko Mäeuibo. Autor/allikas: Sebastian Sternemann
Jalgrattasport

Sloveenias Mariboris peetud mäestlaskumise Euroopa karikasarja seitsmendal etapil võidutses eliitmeeste arvestuses Riko Mäeuibo. 2,6-kilomeetrisel rajal, mille kõrguste vahe oli 450 meetrit, sai eestlane finaalis kirja aja 3.14,655.

Teise koha pälvis uusmeremaalane James MacDermid, kes kaotas Mäeuibole 1,166 sekundiga. Kolmandaks tuli slovakk Denis Kohut (+2,531). Mäeuibo sõnul jäi kvalifikatsioonis veel parandamisruumi, kuid finaalis suutis ta teha märksa puhtama sõidu.

"Kvalifikatsioonis tegin päris palju väikseid vigu, seega ei olnud see kindlasti ideaalne sõit. Finaalis sujus sõit juba oluliselt paremini, kuigi tegin ka seal ühe suurema vea. Kokkuvõttes olen saavutatud tulemusega väga õnnelik ja võiduga väga rahul," rääkis Mäeuibo.

U-17 poiste arvestuses lõpetas Maribori etapi 30. kohal Joosep Kantsik ajaga 3.44,893, kaotades võitjale 32,328 sekundit. Etapi võitis prantslane Quentin Gabriel Barbe ajaga 3.12,565.

Hooaja kokkuvõttes lõpetas Mäeuibo eliitmeeste arvestuses kolmandal kohal, kogudes 503 punkti. Sarja võitis prantslane Ian Guionnet 559 punktiga, teiseks tuli belglane Neo Tielens 558 punktiga.

"Üldarvestuse kolmas koht tuli mulle endale väikese üllatusena, kuna olen sel hooajal osalenud ainult kolmel võistlusel seitsmest," lisas Mäeuibo.

Teistest eestlastest sai Joonas Vaikmäe (Tartu Spordiklubi Velo) eliitmeeste hooaja kokkuvõttes 192. koha kolme punktiga ning Siim Savik (Fun Timez Racing) 201. koha ühe punktiga.

Toimetaja: Henrik Laever

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