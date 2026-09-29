Läti tipud kütsid Keila korvpalliklubidele sauna

Keila KK mängis Riias mullu poolfinaali jõudnud VEF-iga ning jäi poolajapausiks 23-punktilisse kaotusseisu. Teine poolaeg mängukulgu suurt muudatust ei toonud ning Keila KK pidi leppima hooaja esimeses mängus kindla 60:90 (21:33, 10:21, 10:17, 19:19) kaotusega.

Keila eest käis väljakul üheksa mängijat, kuid neist kaks said vähem kui viis minutit mänguaega. Viis meest jõudis kahekohalise punktisummani, Tom Mark ja Patrick Carter Jr skoorisid 12 punkti. VEF-i resultatiivseim oli 14 punkti ja üheksa lauapalli kogunud Rihards Aleksandrovs.

Keila Basket rändas külla Valmierale ning sundis tiitlikaitsja avaveerandil tagaajaja rolli, aga jäi poolajaks siiski ise 29:38 kaotusseisu. Teisel poolajal Valmiera eestlastele armu ei andnud ning vormistas 95:56 (14:15, 24:14, 22:21, 35:6) võidu.

Keila Basketi parim oli 16 punkti ja seitse lauda kogunud Jordan Tillmonn, Peteris Salmins tegi 12 punkti ja 11 lauapalliga kaksikduubli. Mullu Tartu Ülikooli esindanud Bryce Mcbride viskas Valmiera eest 19 punkti, Verners Kohs lisas omalt poolt 14 silma.

Eesti-Läti liiga jätkub kolmapäeva õhtul, kui Tartu Ülikool Maks & Moorits läheb külla Liepajale.