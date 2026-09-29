X!

Läti tipud kütsid Keila korvpalliklubidele sauna

Korvpall
Keila Basket
Keila Basket Autor/allikas: Facebook/Keila Basket Pro Team
Korvpall

Mõlemad Keila korvpalliklubid käisid teisipäeval Eesti-Läti liigas väljakul, kuid üllatust vormistada ei suutnud.

Keila KK mängis Riias mullu poolfinaali jõudnud VEF-iga ning jäi poolajapausiks 23-punktilisse kaotusseisu. Teine poolaeg mängukulgu suurt muudatust ei toonud ning Keila KK pidi leppima hooaja esimeses mängus kindla 60:90 (21:33, 10:21, 10:17, 19:19) kaotusega.

Keila eest käis väljakul üheksa mängijat, kuid neist kaks said vähem kui viis minutit mänguaega. Viis meest jõudis kahekohalise punktisummani, Tom Mark ja Patrick Carter Jr skoorisid 12 punkti. VEF-i resultatiivseim oli 14 punkti ja üheksa lauapalli kogunud Rihards Aleksandrovs.

Keila Basket rändas külla Valmierale ning sundis tiitlikaitsja avaveerandil tagaajaja rolli, aga jäi poolajaks siiski ise 29:38 kaotusseisu. Teisel poolajal Valmiera eestlastele armu ei andnud ning vormistas 95:56 (14:15, 24:14, 22:21, 35:6) võidu.

Keila Basketi parim oli 16 punkti ja seitse lauda kogunud Jordan Tillmonn, Peteris Salmins tegi 12 punkti ja 11 lauapalliga kaksikduubli. Mullu Tartu Ülikooli esindanud Bryce Mcbride viskas Valmiera eest 19 punkti, Verners Kohs lisas omalt poolt 14 silma.

Eesti-Läti liiga jätkub kolmapäeva õhtul, kui Tartu Ülikool Maks & Moorits läheb külla Liepajale.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

23:07

Läti tipud kütsid Keila korvpalliklubidele sauna

22:34

Žalgiris pidi Shaqi silme all Olympiakose nappi paremust tunnistama

19:52

Kriisa esindajad: Kerr on valmis aktsepteerima osa süüdistustest

13:51

Lass alustas Tšehhis klubihooaega võiduga linnarivaali üle

28.09

Rostock ajas Konontšuki punktide toel vastast visalt taga, aga jäi võiduta

28.09

Kristjan Kanguri poeg Robert debüteeris Itaalia kõrgliigas

27.09

Legia võitis Ilveri juhtimisel Poola superkarika

27.09

Avapoolajal väristanud Bigbank/Kalev sai hooaja esimese võidu

27.09

Treier tegi Madridis hea debüüdi, Konontšuk pidi kaotusega leppima

27.09

Lauas möllanud Kotsar aitas Yokohama esimese võiduni

26.09

Karp Läti tippklubide eelarvetest: nendes juttudes on palju õhku sees

26.09

TalTech ei suutnud teist päeva järjest mänginud Zellit murda, Pärnu võitis

26.09

Türgi korvpallihooaja avamäng lõppes võiduviskega oma korvi alt

26.09

Kotsar viskas 14 punkti, aga Yokohama alustas kaotusega

26.09

Hermeti klubi alustas võiduga, eestlaselt korralik panus

videod

sport.err.ee uudised

23:11

VAATA OTSE | Kristali 65. minuti tabamus jäeti suluseisu tõttu lugemata Uuendatud

23:07

Läti tipud kütsid Keila korvpalliklubidele sauna

22:34

Žalgiris pidi Shaqi silme all Olympiakose nappi paremust tunnistama

22:01

ETV spordisaade, 29. september

21:35

Varnavskaja on õnnelik treener: minu sportlased on nii head inimesed

20:58

Koondisest eemale jäänud Gouram lõi Hertha treeningmängus värava

20:29

Meeste hokiliiga play-off'i seeriad muudetakse seitsmemänguliseks

19:52

Kriisa esindajad: Kerr on valmis aktsepteerima osa süüdistustest

19:08

Davidovich Fokina sai Hiinas hooaja teise turniirivõidu

18:31

Eesti Discgolfi Liidu president astub ametist tagasi

18:03

Ralf Aron saavutas Shanghai kaheksa tunni sõidus kolmanda koha

17:27

Palmiste ja Suve jõudsid Euroopa karikasarjas pjedestaalile

16:49

Enok ja Simm lõpetasid Soome meistrivõistluste hooaja kolmandal kohal

16:13

NFL-i esimene külastus Riosse lõppes dramaatilise väravalöögiga

15:40

Curro Torres palgati Aasias riigi meisterklubi tüürima

loetumad

28.09

Uues koosseisus kurlingunaiskond sai Lätis Kaldvee juhtimisel kuuenda koha

11:29

IBU võttis laskesuusatajate soovitust kuulda

23:11

VAATA OTSE | Kristali 65. minuti tabamus jäeti suluseisu tõttu lugemata Uuendatud

19:52

Kriisa esindajad: Kerr on valmis aktsepteerima osa süüdistustest

28.09

Kaare paarismängust Lillega: ei saa end Harri ja Mariega võrrelda, aga anname parima

28.09

MM-il üleöö kuulsaks saanud väravavaht: eelistaksin oma endist elu

09:11

Rahvusvaheline Mootorrattaspordi Föderatsioon vabandas Eesti koondise ees

18:31

Eesti Discgolfi Liidu president astub ametist tagasi

10:19

Christin-Amani Kiivikas võitis Fitlap Cupil kolm kulda ja ühe pronksi

08:42

Olise tõi Prantsusmaale teise võidu, Itaalia loputas Türgit

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo