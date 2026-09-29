Curro Torres palgati Aasias riigi meisterklubi tüürima

Al Hussein on tulnud Jordaania tšempioniks viimasel kolmel hooajal järjest, aga on alustanud uut hooaega halvasti, olles teeninud kolme vooruga vaid kaks punkti. See hetkesaak paigutab meeskonna kõrgliiga eelviimasele, üheksandale positsioonile ehk väljalangemistsooni, vahendab Soccernet.ee.

Al Hussein mängib lisaks Jordaania kõrgliigale ka Aasia tugevuselt teise rahvusvahelise võistlussarja alagrupiturniiril.

Levadias kolme hooajaga (2023-2025) ühe Eesti meistritiitli võitnud Curro Torres juhendas viimati Läti kõrgliigaklubi Liepajat, kust ta lahkus aga vaid nelja mängu järel. Liepaja teatas pühapäeval, et hispaanlane kasutas lepingus olnud punkti, mis võimaldas lepingu välja osta.