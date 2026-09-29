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Palmiste ja Suve jõudsid Euroopa karikasarjas pjedestaalile

Jalgrattasport
Paula Palmiste
Paula Palmiste Autor/allikas: Navadanet
Jalgrattasport

Belgias Zolderis peetud BMX-krossi Euroopa karikasarja 11. etapil jõudsid eestlastest poodiumile Paula Palmiste ja Roald Suve. Palmiste sai G15/16 klassis teise ning Suve B8 klassis kolmanda koha.

G15/16 klassis, kus startis 59 ratturit, võitis šveitslanna Luna Arpagaus. Palmiste oli teine ja belglanna Delphine Beirinckx kolmas. "Üldiselt jäin nädalavahetusega rahule. Laupäeval võitsin kõik sõidud eelsõitudest kuni finaalini välja, kus juhtisin viimase kurvini, aga tegin vea, mis andis võimaluse teisel sõitjal mööda minna," vahendab ejl.ee Palmiste sõnu.

B8 klassis võitis sloveen Jure Rakuša, teise koha sai lätlane Valters Balodis ja kolmanda Suve. Ruben Roosmann sai kirja 17. koha.

Meesjuunioride klassis pälvis esimese koha britt Jimmy Criddle. Sten Tristan Raid sai 24. tulemuse. "Belgiasse tulles ei olnud ma üldse kindel, kus mu tase on, sest kohal oli väga kõva konkurents. Avapäeval olin kuidagi ebakindel, startisin seest positsioonilt ja start oli halb. Veerandfinaalis läksin väljast startima ja sain aru, et sealt olen ma kõigist kiirem, aga esimeses kurvis kukkus šveitslane. Sõitsin tema rattast üle, mille järel tuli mul jalg klipist lahti ja sellega oli minu päev sõidetud," kirjeldas Raid.

Cruiser 17–29 klassis jõudis Andren Kaju finaali ja sai seal seitsmenda koha. Klassis, kus osales 47 ratturit, sai esimese koha belglane Jan-Viktor Vranckx. B9 klassis võitis tšehh Matej Novak. Kregor Kalmaru sai kuuenda ja Ryan Oks 13. koha. B13 klassis sai võidu prantslane Leo Robin. Jesse Laur teenis 20. ja Karl Pauskar 36. tulemuse. B14 klassis pälvis esimese koha itaallane Leonardo Galassi, Oliver Pauskar sai 47. koha. B15/16 klassis võidutses tšehh Dominik Rališ. Mattias Laur lõpetas 49. positsioonil.

BMX-krossi Euroopa karikasarja 12. ja ühtlasi finaaletapp sõideti samuti Belgias Zolderis.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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