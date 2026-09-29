NFL-i esimene külastus Riosse lõppes dramaatilise väravalöögiga

NFL on pidanud mänge Brasiilias viimased kaks aastat, kuid mõlemad kohtumised on toimunud Sao Paulos. Kui enne pühapäevast mängu räägiti peamiselt sellest, kui kehvas seisus on legendaarse Maracana staadioni muru, siis Ravensi ja Cowboysi see rünnakul kuigi palju ei seganud.

Dallase meeskond tormas kiirelt juhtima 10:0, aga Ravens vastas sellele 17 vastuseta punktiga ning läks poolajale 17:13 eduseisul. Teisel poolajal kasvas Ravensi edu 11-punktiliseks, aga Cowboysil oli vastus võtta ja neljandal veerandil läksid hoopis nemad juhtima 28:24. Poolteist minutit jõudis Ravens uuesti vastase lõpualasse ja kuigi Dallase rünnak jõudis seejärel ise lähedale, pidid nad leppima väravalöögi ja 31:31 viigiga.

Oleks võinud arvata, et seitsme sekundiga viiakse mäng lisaajale, kuid Ravensi mängujuht Lamar Jackson leidis kiire sööduga oma püüdja ja jõudis siis kärmelt ka aja maha võtta. Ravens saatis väljakule lööja Tyler Loop, kes oli 56 jardi pealt täpne ning vormistas sellega Baltimore'ile uskumatu 34:31 võidu.

25-aastane Loop, kelle möödalöök lõpetas mullu Ravensi hooaja, andis tänavu oma meeskonnale ühe kaotuse kõrvale teise võidu. Terve AFC põhjadivisjon on kahe võidu ja ühe kaotuse peal, Cleveland Browns alistas Carolina Panthersi 21:18 ning Pittsburgh Steelers alistas divisjoni siseasjas Cincinnati Bengalsi 30:27.

TYLER LOOP WINS IT FOR THE RAVENS pic.twitter.com/fqMQ09xGYI — NFL (@NFL) September 27, 2026

Veebruaris Super Bowli võitnud Seattle Seahawks sai üllatuslikult oma hooaja esimese kaotuse, kui pidi Washingtonis tunnistama kohaliku Commandersi paremust tulemused 33:31. Seejuures ei juhtinud Seahawsk mängu kordagi ning jäi neli ja pool minutit kindlasse kaotusseisu, kui Washingtoni kaitse vaheltlõike touchdown'iks viis.

Super Bowlis kaotuse saanud New England Patriots pidi teist korda kaotusega leppima ning üldse mitte ilusa kaotusega: Jacksonville Jaguars teenis kodus äärmiselt kindla 35:6 võidu. Mullu kõige väärtuslikuma mängija valimisel teise koha saanud Patriotsi mängujuht Drake Maye on alanud äärmiselt kahvatult, kolmanda aasta mees on visanud vaid ühe touchdown'i ning kuus vaheltlõiget.

Nii AFC kui ka NFC konverentsis on kaks tiimi, kes on võitnud oma esimesed kolm mängu. AFC-s on edetabeli tipus Kansas City Chiefs ja Buffalo Bills, NFC-s Minnesota Vikings ja San Francisco 49ers.

Teised tulemused:

Green Bay - Atlanta 14:35

New York Giants - Tennessee 12:7

Miami - Kansas City 10:24

Indianapolis - Houston 19:17

Detroit - New York Jets 31:24

Buffalo - LA Chargers 24:16

Tampa Bay - Minnesota 16:23

San Francisco - Arizona 36:30

New Orleans - Las Vegas 27:35

Denver - LA Rams 30:26

Chicago - Philadelphia 27:7