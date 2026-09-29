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Ralf Aron saavutas Shanghai kaheksa tunni sõidus kolmanda koha

Autosport
Ralf Aron tiimikaaslastega
Ralf Aron tiimikaaslastega Autor/allikas: Yang Xi Photo
Autosport

Shanghai ringrajal Hiinas sõidetud kaheksa tunni sõidus saavutas Ralf Aron koos Climax Racing meeskonnakaaslastega kolmanda koha.

"Climax Racing tiim andis mulle kaks aastat tagasi Mercedese ühinemise järel mitmeid võimalusi Aasias võistelda ja tänu neile on mul Aasias päris hea maine," vahendab autosport.ee Aroni sõnu. "Seetõttu olen nende kutsele sõitma minna alati vastanud ja aidanud neil ka palgata mehaanikuid Euroopast."

Meeskond näitas suurepärast kiirust juba kvalifikatsioonis ning lisaks Aronile sõitsid väga head ringiajad välja ka tema kaaslased, mis tagas neile parima stardikoha.

"Meeskonnad koosnesid kolmest või neljast sõitjast ning kvalifikatsioonis liideti kolme parima sõitja ajad ja nende tulemuste põhjal määratigi stardikohad. Meie kohalikud sõitjad olid väga tublid ja meie aegade liitmisel olime teiseks parimast meeskonnast kaks sekundit kiiremad," lisas Aron.

Võistluse esimestel tundidel juhtis meeskond kindlalt, aga neljandal tunnil juhtunud intsidendi tõttu purunes rehv ja sunnitud boksipeatuse tagajärjel kaotati kaks minutit ning liidrikoht. Aga väikestest tagasilöökidest hoolimata püsiti kuni finišini kolmandal kohal.

"Sõidu algul juhtisime võistlust mitu tundi, aga siis tegi üks mu kaaslastest esmalt pirueti, millega kaotasime paarkümmend sekundit, ja seejärel sõitis kokku ühe GT4 autoga, mille tulemusel purunes meie autol rehv," rääkis Aron. "Boksipeatusega kaotasime umbes kaks minutit ja langesime kolmandaks. Kuna ülejäänud võistluse käigus ei vajatud kordagi ka turvaauto sekkumist, mis oleks rivi kokku tõmmanud, siis lõpetasimegi sõidu kaheminutilise kaotusega kolmandal kohal. Aga kokkuvõttes oli siiski väga positiivne nädalavahetus."

Järgmisena seisab Ralf Aronil ees võistlus Portimao ringrajal, kus 10.-11. oktoobrini sõidetakse European Le Mans sarja etapp.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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