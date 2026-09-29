Lass alustas Tšehhis klubihooaega võiduga linnarivaali üle

Eesti naiste korvpallikoondise liidritest alustas esimesena ametlikult uut hooaega Kadri-Ann Lass, kes aitas korraliku esitusega Tšehhi kõrgliigas oma uue koduklubi Ostrava SBŠ võidule linnarivaali üle.

Lass ja Ostrava SBŠ alustasid liigahooaega kindla 84:65 võõrsilvõiduga Ostrava Basketi vastu. Eestlanna teenis mänguaega 21,5 minutit ning kogus lõpuks 11 punkti (kahesed 1/1, kolmesed 3/6), seitse lauapalli, ühe viskeblokeeringu, kaks pallikaotust ja kolm isiklikku viga, vahendab Basket.ee.

Tänavu Eurocupi turniiril osalev Ostrava SBŠ (1-0) võõrustab järgmisena alanud nädala lõpus kodusaalis Trutnovi (1-0) naiskonda, kes alustas liigahooaega kindla 72:40 võiduga Slovanka üle.

Mullu Belgias poolfinaalis konkurentsist langenud Castors Braine alustas uut koduliiga hooaega suure võiduga, kui kodupubliku ees mängiti tulemusega 94:64 üle Waregem. Eesti koondislane Anna Gret Asi jäi kohaliku meedia andmetel eemale vigastuse tõttu.

Braine osaleb tänavu samuti Eurocupil. Belgia liigas peetakse järgmine mäng võõrsil Gentsoni (1-0) vastu, kes alustas hooaega napi 69:67 võiduga LDP Donza vastu.