Koondisest eemale jäänud Gouram lõi Hertha treeningmängus värava

Saksamaa esiliiga liider Berliini Hertha kohtus koondisepausi ajal treeningmängus tugevuselt viiendas liigas mängiva Zehlendorfi Herthaga. Gouram alustas mängu algkoosseisus ja avas 18. minutil skoori, kui tegi vaheltlõike, mängis väravavahist mööda ja lõi palli väravasse. Ta vahetati 60. minutil 1:1 viigiseisul mängust välja, vahendab Soccernet.ee.

Gouram alustas Saksamaa esiliiga hooaega Hertha põhimängijana ja kuulus neli mängu järjest algkoosseisu, kuid viimastes mängudes on ta sekkunud vahetusest 87. ja 86. minutil. Tal on kuue mänguga kirjas kaks väravasöötu.

Hertha on sel hooajal Saksamaa esiliigas kõik mängud võitnud ja asub kuue vooru järel 18 punktiga liidrikohal. Hertha järgmine liigamäng toimub 11. oktoobril, kui kodus kohtutakse Greuter Fürthiga, kes paikneb kuue punktiga 12. kohal.