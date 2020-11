Ralli MM-sarja liider ei soovi Monza ralli ärajätmist

Viimase etapi eel on MM-sarja üldliidriks Toyota sõitja Elfyn Evans, tema meeskonnakaaslane Sebastien Ogier jääb maha 14 ja Hyundai mehed Thierry Neuville ning Ott Tänak vastavalt 24 ja 28 punktiga. Evansi kaardilugeja Scott Martini sõnul loodab ta väga, et Monza rallit ära ei jäeta ning duol õnnestub seal maailmameistritena finišisse jõuda.

"Võin ausalt öelda, et ei oota Monza ralli ärajätmist," rääkis Martin ralliportaalile DirtFish. "Hoopis vastupidi. Tahan väga Monzasse minna. Tahan, et mul oleks võimalus auto katusel seista ja tähistada; tahan seda emotsiooni tunda ning võimalust seda jagada nii paljude tiimi inimestega kui võimalik."

"Olen väga uhke selle üle, mida oleme sellel aastal võistkonnana saavutanud," jätkas Evansi kaardilugeja. "See, kuidas oleme meeskonnana toimunud, on hiilgav - oleme enamikelt etappidelt võtnud kaksikvõidu ja Kalle [Rovanperä] on samuti olnud kõrges mängus."

Tootjate arvestuses jääb Toyota enne viimast etappi Hyundaist maha vaid seitsme silmaga. "Tahame Toyotat taas kõrgeimal astmel näha," kinnitas Martin. "See on meie jaoks väga tähtis. Me kõik teame, kui tähtis see kõigi meeskonnaliikmete jaoks oleks ja tahaksime koos tähistada."