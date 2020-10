Ott Tänak kihutab novembri keskel Kehala rallil

Tänak ja Järveoja üritasid eelmisel nädalal osaleda kahel erineval Belgias toimunud jõuproovil, et valmistuda 20.-22. novembril peetavaks Ypres'i ralliks, kuid mõlemad jäeti koroonaviiruse pandeemia tõttu ära.

Kehalas toimuv ralli ei kuulu Eesti meistrivõistluste kavva, aga Tänaku ja Järveoja kõrval tulevad Ford Fiesta WRC autoga starti veel näiteks Georg Gross ja Raigo Mõlder.

"Hetkeseisuga on rallile oodatud ka pealtvaatajad, kuid adume, et koroonaviiruse leviku oht on endiselt kõrge ja seetõttu lähtume oma tegemistes eelkõige Terviseameti soovitustest ja ettekirjutustest," lausus ralli direktor Madis Halling teisipäevases pressiteates.

"See aga tähendab, et mõningad ralliga seotud elemendid võivad täpsustuda alles viimasel hetkel. Siinkohal kinnitame, et meie peamiseks prioriteediks on tagada nii võistlejate, publiku kui korraldusmeeskonna ohutus."

Kokku sõidetakse päeva jooksul üheksa kiiruskatset kogupikkusega 56,91 km. "Kiiruskatseid on kavas kolm, millest igaüht läbitakse kolm korda ja see omakorda võimaldab ka pealtvaatajatel külastada kõiki kolme erinevat katset," jätkas Halling. "Publikule on kõige atraktiivsem pealtvaatamise koht Kehala Ringi kompleks, kus autod on pikal distantsil hästi jälgitavad."