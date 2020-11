M-Sport loobus Monza ralli ettevalmistusest

Itaalias toimuv Monza ralli sõidetakse legendaarsel ringrajal ning kuna seal ei ole midagi üllatavat oodata, siis otsustas meeskond testimisest loobuda. Lisaks ei ole M-Spordil enam võimalik püüda võistkondlikku maailmameistritiitlit, mis on samuti põhjuseks, et ebavajalikke kulutusi vältida. Hetkel hoiab tiim kolmandat positsiooni, jäädes Hyundaist maha 91 ja Toyotast 84 punktiga. Samuti on maailmameistritiitlile minetanud lootused Teemu Suninen ja Esapekka Lappi.

"Keeruline on nii väikses ajaraamis leida testimiseks sobivat kohta. Tavaliselt on Itaalias keerulised kiiruskatsed, kuid Monza rallist puudub meil ülevaade. Me ei ole tegelikult meeskonnaga väga palju lähitulevikust rääkinud, sest meil ei ole enam võimalik tiitleid püüda. See tähendab, et hooaeg on meie jaoks praktiliselt juba lõppenud," rääkis Millener portaalile Dirtfish. "Peame vaatamata sellele andma endast viimasel etapil parima, kuid meeles peab pidama, et praeguses majanduslikus olukorras loeb iga sent."

Millener vihjas, et suure tõenäosusega Monza rallit tulevastel hooaegadel enam MM-kalendris pole, sestap pole ka tulevikku silmas pidades mõistlik sellesse investeerida. "Pean veel kord ütlema, et muidugi on tore, et sõitjatele antakse võimalus võistelda, aga kõige tähtsam on valmis olla järgmiseks hooajaks, kus saame alustada puhtalt lehelt," ütles Millener.

Monza ralli peaks toimuma 4.-6. detsembrini.