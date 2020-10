"Oleme alati Ypres'i MM-rallit täielikult toetanud, kuid praegusel juhul ei saa me selle toimumist lubada," vahendab WRC koduleht Ypres'i linnapea Emmily Talpe sõnu.

"Praegu peame esikohale seadma rahva, tervishoiusektori inimeste, oma töötajate ja vabatahtlike, osalejate ning rallifännide tervise," lisas rallit korraldava Club Superstage'i esindaja Jan Huyghe.

Ralli MM-sarja hooaeg lõppeb seega detsembri alguses toimuva Monza ralliga. Belgia ralli ärajätmine tähendab seda, et MM-sarja üldliidril Elfyn Evansil on enne otsustavat etappi Sebastien Ogier' ees 14-punktiline edu, kodurallist ilma jäänud Thierry Neuville'i edestab ta 24 punktiga.

Neljandal kohal olev Ott Tänak peaks tiitli kaitsmiseks viimaselt etapilt koguma 28 punkti rohkem kui waleslane.

Finally a reasonable decision...

There is much important than rally right now. Take care everybody!