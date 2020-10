Ypres'i MM-rallile publik ei pääse

Esialgu olid korraldajad väitnud, et publikuta pole ürituse korraldamine rahaliselt võimalik, kuid rahvusvaheline autoliit FIA teatas kolmapäeval siiski vastavast muudatusest, vahendab DirtFish.

Eelnevalt oli Ypres'i rallile planeeritud pealtvaatajatele 72 spetsiaalset sektorit. Neist igaüks mahutanuks kuni 400 fänni, aga nüüd jääb see plaan katki.

Kaks 20.-22. novembril toimuva etapi katset on määratud Spa-Francorchampsi ringrajale, kus kihutavad ka F1 masinad. Alates eelmisest nädalast on see aga kuni novembri keskpaigani suletud, mistõttu pole välistatud ralli veelkordne lühendamine.

Nädala alguses teatasid Ypres'i ralli korraldajad 12. ja 17. katse lühendamisest, sest nii välditakse võistluse viimist üle riigipiiri Prantsusmaale. Seetõttu kahanes kogupikkus 289 kilomeetrilt 265 kilomeetrile.

Hyundai meeskonna piloodid Ott Tänak, Thierry Neuville ja Craig Breen viibivad sel nädalal Belgias, et kohalike oludega tutvuda.