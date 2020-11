Tänak hooaja viimase ralli eel: kas kõik või mitte midagi

Monza MM-ralli peetakse osaliselt vormel-1 etappide võõrustamise poolest tuntud Milano lähistel asuval Monza ringrajal, kuid ka lähipiirkonna mägi- ja metsateedel.

"Monza puhul on tegemist uue ralliga ja kohaga, kus ma ei ole varem võistelnud. Olen näinud mõningaid videoid ja oma olemuselt on see võrreldes teiste rallidega väga erinev. Meil saab olema terve päev ringraja põhiseid kiiruskaitsed ning seejärel terve päev metsas kihutamist – see on suur väljakutse," kommenteeris Tänak Hyundai pressiteates.

MM-sarja üldarvestuses on Ott Tänaku võimalused mulluse meistritiitli kaitsmiseks õhkõrnad, sest neljandat kohta hoidev saarlane kaotab liider Elfyn Evansile (Toyota) 28 silmaga. Tänakut edestavad veel teisel kohal olev Sebastien Ogier (Toyota) ja meeskonnakaaslane Thierry Neuville. Meeskondade arvestuses on liider aga 208 punkti kogunud tiitlikaitsja Hyundai, kelle edu Toyota ees on seitsmepunktiline.

"Meeskonda silmas pidades on oluline, et teeksime kõik mis meie võimuses, et kaitsta konstruktorite MM-tiitlit. Ka pilootide üldarvestuses on mõned otsad veel lahti ja kuna tegemist on viimase etapiga, siis on kas kõik või mitte midagi," lisas Tänak.

16 kiiruskatsest koosnev 241,41-kilomeetrine Monza MM-etapp peetakse 4.-6. detsembril. Hyundai meeskonda esindavad Itaalias lisaks Ott Tänakule veel Thierry Neuville ja Dani Sordo.